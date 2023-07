Putin planlegger Kina-besøk i oktober

NTB

Kina har invitert Russlands president Vladimir Putin på et besøk i oktober, ifølge Kreml.

Putin planlegger å dra på et økonomisk forum for Kinas infrastrukturprosjekt One Belt, One Road. Det bekrefter utenrikspolitisk rådgiver Jurij Usjakov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Kinas president Xi Jinping besøkte Moskva i mars i år. Tidligere i juli bekreftet Putins talsmann Dmitrij Peskov at et Kina-besøk var under planlegging.

– Dette er et absolutt beleilig øyeblikk for å opprettholde dynamikken i utviklingen av de bilaterale russisk-kinesiske forbindelsene, sa Peskov.

One Belt, One Road-prosjektet tar sikte på å etablere infrastruktur i stor skala både på land og til sjøs i Asia, Afrika og Europa.

Usjakov sier Putin også planlegger et besøk til Tyrkia, men at det ikke er satt noen dato for dette.