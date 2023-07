Tysk partileder fikk kalde føtter etter å ha åpnet døra på gløtt for ytre høyre

NTB

Lederen for Tysklands konservative opposisjonsparti CDU har gjort helomvending etter at han antydet at det kan bli aktuelt å samarbeide med ytre høyre.

Friedrich Merz kom i helgen med en uttalelse som blir tolket som om han er åpen for å samarbeide med Alternativ for Tyskland (AfD) i lokalpolitikken. Uttalelsen ble gitt i et sommerintervju med rikskringkasteren ZDF.

Dermed brøt han et tabu i tysk politikk, kort tid etter at en meningsmåling viste at AfD har en oppslutning på 22 prosent, bare 4 prosentpoeng bak CDU. Partiet er for tiden dessuten mer populært enn det sosialdemokratiske regjeringspartiet SPD.

CDU har aldri tidligere åpnet for samarbeid med det sterkt nasjonalistiske og fremmedfiendtlige partiet, og uttalelsen førte straks til sterke reaksjoner både i Merz' eget parti og i SPD.

– Står fast på vedtak

Mandag gjorde han det klart at det ikke er aktuelt å samarbeide med AfD – verken på lokalt eller nasjonalt plan.

– For å gjøre det klart nok en gang, og jeg har aldri sagt noe annet: Avgjørelsen til @CDU står fast. Det vil heller ikke bli noe samarbeid mellom #CDU og AfD på kommunalt nivå, skriver Merz på Twitter.

Det står i sterk kontrast til hva han sa i sommerintervjuet:

– Hvis det valget en ordfører fra AfD ett eller annet sted i landet er det naturlig at vi ser etter måter som kan sikre at vi kan fortsette å jobbe sammen i byen, sa Merz.

Valg i Spania

Uttalelsen sammenfalt også med valget i Spania, der mange har regnet med at landets mer moderate høyreparti for første gang kom til å inngå et samarbeid med ytre høyre hvis det kunne føre til en flertallsregjering.

Til tross for Merz' tilbaketog er det flere som frykter at han i framtiden vil åpne for et samarbeid med AfD. Det gjelder blant annet Norbert Röttgen, som tidligere har forsøkt å bli CDU-leder. I helgen advarte han mot AfD, som han mener med vitende og vilje inviterer «ekstremistiske krefter» inn i partiet. Han sa også at det er uakseptabelt for CDU å samarbeide med AfD, uansett politisk nivå.