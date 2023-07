Donald Trump refser europeiske land: – Dere må betale

Donald Trump mener europeiske land må bidra med mer støtte til Ukraina.

USAs tidligere president, Donald Trump, sa i et intervju søndag formiddag at europeiske land bør bidra med over 100 milliarder dollar mer til Ukraina for å oppveie det USA har bidratt med.

Det melder Newsweek.

På spørsmål om han ville «stoppe pengestrømmen» til Ukraina, svarer Trump:

– Jeg ville få krigen avgjort.

Trump legger til at europeiske land ikke bidrar like mye som USA og at han vil presse dem til å øke sin støtte til Ukraina.

– For det første ville jeg sagt til Europa: «Dere mangler 100 milliarder dollar, dere må betale».

Trump har gjentatte ganger understreket at dersom han fremdeles var president, ville krigen i Ukraina aldri ha funnet sted, og at han kan avslutte krigen i løpet av én dag dersom han blir gjenvalgt som president i 2024.

Presidenten i Ukraina, Volodomyr Zelenskyj, aviser Trumps påstander. Han understreker at presidenten allerede hadde muligheten til å gripe inn mellom årevis av eskalerende spenninger mellom Moskva og Kyiv da han var president.