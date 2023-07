50 dager til valget – Høyre fortsatt i front

NTB

Høyre ligger fortsatt an til å bli den store vinneren i lokalvalget til høsten, tror valgforskere. Men Arbeiderpartiet kan beholde makten i flere av storbyene.

– Det ligger først og fremst an til å bli et veldig dårlig valg for de to regjeringspartiene. Og et brakvalg for Høyre, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger til NTB.

Søndag er det 50 dager til kommune- og fylkestingsvalget. Tuastad tror det kan bli et «frustrasjonsvalg», hvor regjeringspartiene blir straffet på grunn av de dårlige tidene.

– Og fordi de ikke har klart å kommunisere politikken sin godt nok.

Høyre er klart størst

Han viser til at en hel masse velgere har flyttet seg fra venstresiden til høyresiden, uten at velgerne generelt er blitt mer høyrevridde.

– Det kan tyde på at det ikke stikker så veldig dypt. Det er også interessant at Frp, som står for en annen politikk, ikke har så stor framgang.

Høyre er det desidert største partiet med sine 30 prosent i oppslutning på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene for de siste fem ukene, viser en oversikt fra Poll of polls. Et godt stykke bak kommer Ap med 21,3 prosent, etterfulgt av Frp med 10,3 prosent.

Sp ligger på 7,4 prosent og SV på 7,1. Deretter følger Rødt med 4,5 prosent, MDG med 4,4 prosent, Venstre med 4 prosent og KrF med 3,8.

Ap og Sp kan komme til å overraske

NTB har også snakket med valgforskerne Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning og Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø i forbindelse med at det er 50 dager til valget.

Bergh påpeker at de nasjonale målingene viser at Høyre har mobilisert godt. Samtidig er det vanskelig å vite hva som skjer de neste ukene.

– Arbeiderpartiet har hatt en viss oppadgående trend. De gjør det også bedre på lokale enn nasjonale målinger, og Senterpartiet gjør det betydelig bedre. Det er mulig at regjeringspartiene kan gjøre det bedre enn ventet, sier han.

Kamp om storbyene

Arbeiderpartiet sitter i dag med makten i alle de fire største byene.

Målingene kan tyde på at det går mot et skifte i Stavanger og Bergen, mener Bergh.

– I Oslo og Trondheim er det mer spennende. Det som skjer, er at Høyre går fram og Arbeiderpartiet tilbake. Men de andre borgerlige partiene gjør det ikke så bra, så det er ikke garantert at de borgerlige får flertall. SV, Rødt og MDG gjør det ganske bra.

Industri- og næringspartiet (INP) har fått en del oppmerksomhet inn mot valget og gjør det bra på enkelte målinger.

– Det har variert litt hvordan de ligger an. Det er i hvert fall en del misnøye blant norske velgere som kan komme til uttrykk, sier Bergh.

Mange sitter på gjerdet

Også Jonas Stein tror det kan ligge an til maktbytte i flere storbyer.

– På Sørvestlandet – i Bergen, Stavanger og Kristiansand – ser det ut til at Høyre har en fordel, men ingenting er avgjort. I Oslo, Trondheim og Tromsø ser det jevnt ut, men Arbeiderpartiet er favoritter, sier Stein.

I siste lokale måling fra Tromsø i juli er Ap nesten oppe på 30-tallet, mens Høyre ligger like under 20 prosent. I Trondheim er situasjonen motsatt. Der leder Høyre betydelig foran Ap i siste måling fra juni.

Målinger fra Oslo og Bergen i juni, viser solide tall for Høyre, med en oppslutning på over 35 prosent i begge byene. Arbeiderpartier ligger under 20-tallet.

Stein påpeker at Ap har mange velgere som sitter på gjerdet.

– Spørsmålet er om de klarer å mobilisere disse.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har i et intervju med NTB pekt ut gjerdesittere og lillavelgere som Aps fremste målgruppe i valgkampen.

Valgkampen kan flytte velgere

Stein synes det blir spennende å se i hvilken grad de nasjonale trendene blir gjeldende, eller om kandidatene klarer å nå tydelig gjennom med lokale saker i sine kommuner.

– Det er opp til politikerne om de lokale kandidatene klarer å fremheve lokale spørsmål, eller om det blir Erna, Jonas, Sylvi og Trygve som dominerer mediebildet og debattene, sier Stein.

Også Tuastad er spent på de neste ukene. Han tror valgkampen potensielt kan komme til å flytte på velgere.

– Hvis vi får en tradisjonell valgkamp som for eksempel handler om helse, og det overskygger strømprisene og all elendigheten, så kan valgkampen utgjøre en forskjell. Men det er ikke sikkert, sier han.