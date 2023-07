Hun Sen uten utfordrere i Kambodsja-valg

NTB

Kambodsjas regjeringsparti og landets mangeårige leder Hun Sen ligger an til brakseier i søndagens valg, som av opposisjonen omtales som en farse.

70 år gamle Hun Sen har styrt Kambodsja med hard hånd siden 1985 og er dermed verdens lengst sittende statsminister.

Kambodsja er i realiteten en ettpartistat der Kambodsjas folkeparti (CPP) har styrt sammenhengende siden 1979.

Opposisjonspartier er forbudt, og det er derfor ingen spenning knyttet til resultatet fra søndagens valg i landet.

Tvinges i eksil

Ytringsfriheten i Kambodsja er svært begrenset, og politiske utfordrere stemples som forrædere, trues av lange fengselsstraffer og tvinges til å flykte i eksil.

Det eneste seriøse opposisjonspartiet som kunne ha utfordret, er nektet å stille, og det vil overraske om noen av de 17 andre opposisjonspartiene får nok stemmer til å kunne frata CCP alle de 125 plassene i nasjonalforsamlingen.

Hun Sen har opp gjennom årene styrket sin stilling ved å bygge opp et nettverk av lojale støttespillere i Kambodsja, og han har fortsatt land som Kina og Russland i ryggen. Dette til tross for sin fortid som kommandant i Røde Khmer i andre halvdel av 1970-tallet.

Røde Khmer-kommandant

Da Pol Pots skrekkregime, som kostet rundt en firedel av Kambodsjas innbyggere livet, gikk mot slutten, hoppet Hun Sen av og slo lag med Vietnam som invaderte og fikk slutt på folkemordet.

– Han forlot ikke Røde Khmer fordi han hadde innvendinger mot folkemordet, men i visshet om at han selv var havnet på Pol Pots liste over medarbeidere som skulle ryddes av veien, konstaterte en av verdens fremste Kambodsja-kjennere, journalisten Nate Thayer i Far Eastern Economic Review.

Sønnen overtar

Selv om Hun Sen vinner søndagens valg som han vil, kan landet om kort tid få en ny statsminister.

Hun Sen lanserte for få dager siden sin eldste sønn Hun Manet som framtidig etterfølger og antydet at han kan komme til å overta «alt neste måned».

45-åringen ville selv ikke svare på spørsmål om dette da han avga stemme i hovedstaden Phnom Penh søndag.

– Ingen kommentar, ingen kommentar. Jeg kom bare for å avgi stemme, var alt han ville si.

Uklart når

Analytikere tror at Hun Sen vil vente noen år før han overlater statsministerstolen til sønnen, som selv stiller til valg for CCP. Dette for at han skal sikre seg legitimitet hos partifellene.

– Ved å overføre makten til sønnen mens han selv fortsatt er fysisk og mentalt frisk, vil Hun Sen kunne forsvare sønnen fra alle interne utfordringer, sier forskeren Gordon Conochie ved La Trobe-universitetet i Australia.

– Så lenge Hun Sen er i nærheten kommer ingen til å nærme seg Hun Manet, sier Conochie, som har skrevet bok om Kambodsja.

Hun Manet har en mastergrad fra New York University og en doktorgrad fra University of Bristol, begge i økonomi. Han har også gått på den amerikanske hærens krigsskole og er i dag hærsjef i Kambodsja.