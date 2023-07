Støre beklager at Borten Moe går av: – Vært en dyktig statsråd

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at han går av som statsråd og Sp-nestleder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Støre og Vedum møtte pressen sent fredag kveld for en redegjørelse om Borten Moes avgang som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han beklager for at Ola Borten Moe går ut av regjering. – Han har vært en dyktig statsråd, sier Støre.

– Jeg beklager at Ola Borten Moe går ut av regjering, fordi han har vært en dyktig statsråd på sitt fagfelt. Han har gjort meget viktig arbeid på et meget viktig område for regjeringen, og det arbeidet kommer vi til å fortsette med, sier Støre.

Han trakk blant annet fram Borten Moes grep for å kutte kostnadene i sin sektor, samt for å ha tatt avgjørende grep for å rydde opp i Forskningsrådets økonomi.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen har hatt godt av å ha en statsråd som Ola Borten Moe. – Tør å stille spørsmål der andre tier, mener han.

Sp-lederen understreket samtidig på en pressekonferanse fredag kveld at han er enig i Borten Moes avgjørelse om å trekke seg som statsråd.

– Jeg støtter beslutningen som er tatt. Vi står felles bak beslutningen som er tatt om at han fratrer som statsråd, og han har også valgt å fratre som nestleder, sier Vedum.

Han skryter samtidig av arbeidet Borten Moe har gjort på sitt fagfelt.

– Ola har vært en dyktig og uredd minister som har turt å ta tøffe grep. Han har noe man trenger i en regjering: Han tør å stå i tøffe debatter, han er reflektert, og han har vært en styrke for regjeringen. Han har turt å stille spørsmål, og han har turt å utfordre andre statsråder, sier Vedum.

– Noen ganger har han vært oppfattet som kontroversiell, men det er en av hans styrker, at han tør å stille spørsmål der andre tier. Vi trenger folk som tør å stille spørsmål, sier Vedum.