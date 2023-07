Tidligere Trump-advokat inngår forlik i søksmål

NTB

Michael Cohen, en tidligere advokat for Donald Trump, har inngått forlik i et søksmål mot selskapet Trump Organization.

– Saken er løst på en måte som er tilfredsstillende for alle parter, sier Cohen fredag.

Tidligere på dagen kom meldingene om at han trolig ville inngå forlik i saken, som handler om manglende betaling av juridiske kostnader, skriver Reuters.

I utgangspunkt gikk Cohen til sak med krav om å få dekket 1,9 millioner dollar i honorarer samt 1,9 millioner dollar som ble inndratt i en straffesak. Honorarkravet fortsatte å vokse, men rettspapirene viser at Trump Organization hadde betalt deler av dem.

Cohen jobbet lenge for Donald Trump, men ble etter hvert en kritiker av den tidligere presidenten og sa Trump hadde tvunget ham til å bryte loven. I 2018 erklærte Cohen seg skyldig i lovbrudd og ble dømt til fengselsstraff for sin rolle i utbetalingen av såkalte hysjpenger til flere kvinner og for å lyve for Kongressen om et Trump-prosjekt i Russland.

Ekspresidenten var ikke part i Cohens søksmål og har heller ikke vitnet i saken.