Dokumentrettssaken mot Trump starter i mai neste år

NTB

En dommer har besluttet at rettssaken mot Donald Trump om håndteringen av hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus skal starte 20. mai neste år.

Berammingsdatoen kommer fram i en kjennelse fra den føderale dommeren Aileen Cannon. Kjennelsen ble offentliggjort fredag.

Dermed starter rettssaken mindre enn et halvt år før presidentvalget i november og før det republikanske partiet formelt har valgt sin kandidat. Det skjer på et landsmøte i juli. Trump ligger foreløpig best an i kobbelet av kandidater som har meldt seg så langt.

I august i fjor ransaket FBI-agenter den tidligere presidentens bolig Mar-a-Lago i Florida. Der fant de rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom. Trump er anklaget for ulovlig å ha beholdt flere hundre hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av.

Trump er tiltalt på 37 punkter for å ha nektet å overlevere regjeringspapirer han tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus.

Den føderale påtalemyndigheten hadde bedt Cannon beramme saken allerede i desember, mens Trumps advokater mente det ikke var nødvendig å sette en dato ennå.

Begge partene sa de ikke ville rekke å forberede seg innen den opprinnelige startdatoen, som skulle vært 14. august.