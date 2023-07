Erdogan: Følger nøye med på Sveriges terrorbekjempelse

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan følger nøye med på om Sverige holder det statsminister Ulf Kristersson lovet under Nato-toppmøtet i VIlnius. Foto: AP / NTB. Les mer Lukk

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han følger nøye med for å se om Sverige tar konkrete steg for å bekjempe terrorisme.