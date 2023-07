Listhaug: Skuffende at Borten Moe som statsråd gjør slike feil

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det framstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp, og at han burde vite bedre. Her på Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i april. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ulike politiske partier reagerer på Borten Moes habilitetsbrudd.

Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi mener at Ola Borten Moe må gå av som statsråd. Partileder Sylvi Listhaug mener saken er alvorlig.

– Dette fremstår som nok en skandale i regjeringen. Dette er den absolutt mest alvorlige så langt. Det er åpenbart at Borten Moe må gå av som statsråd. Jeg har registrert at han ønsker å fortsette, det er helt umulig, så jeg forventer at han går av, helst i løpet av dagen, sier Limi i en pressemelding.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier saken framstår som alvorlig, og at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en epost til NTB fredag.

Ifølge E24 opplyser Borten Moe å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel og innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier Listhaug, som mener dette føyer seg inn i en rekke av saker som svekker Støres autoritet som regjeringssjef:

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel.

– Virker klart at forvaltningsloven er brutt

Høyres Peter Frølich reagerer kraftig etter at det ble kjent at statsråd Ola Borten Moe (Sp) har brutt habilitetsreglementet og regelverk for aksjehandel.

Høyres Peter Frølich (H).

– Ola Borten Moe har i denne saken utvist svært dårlig dømmekraft. Han har brutt lover og regler som er utformet for å hegne om tilliten til våre demokratiske institusjoner, sier Frølich.

For lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité virker det klart at forvaltningsloven er brutt.

– Det virker klart at forvaltningsloven er brutt., sier Frølich.

– Tredje alvorlige bruddet

Næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo (V) mener regjeringen Støre viser oppsiktsvekkende mangel på forståelse for habilitetsregelverket.

Bjørlo omtaler statsråd Ola Borten Moes brudd på regjeringens habilitetsregler som en uvanlig grov og alvorlig sak.

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil. Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig, skriver Bjørlo i en kommentar på epost til NTB.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

Venstres næringspolitiske talsperson og stortingsrepresentant spør også om regjeringsapparatet egentlig har rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket.

Ola Borten Moe (Sp) må trekke seg, mener MDGs partileder Arild Hermstad. Han begrunner det med at det er snakk om alvorlige tillitsbrudd fra statsråden.

Leder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne.

– Borten Moe burde gjøre som Trettebergstuen og søke avskjed, sier Hermstad til Aftenposten.

Hermstad mener at regjeringen Støre nå har et omdømmeproblem.

– Denne regjeringen har et omdømmeproblem med sammenblanding mellom private og politiske interesser. Derfor er det helt ødeleggende for tilliten om Borten Moe fortsetter, sier han.

Også nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne er klar i meningen sin etter at statsråd Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitetsreglene.

– Sorry ass, men han må gå. Hvordan skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikke har vært ryddig om og tatt ansvar for? skriver Liland på Twitter.

– Så drøyt som det kan bli

Et enormt tillitsbrudd, sier Dag-Inge Ulstein (KrF) om Ola Borten Moes brudd på regjeringens habilitetsregler. Ulstein mener statsråden må gå.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier første nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.

Ulstein mer enn antyder at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må bytte ut forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) etter innrømmelser om brudd på regjeringens habilitetsregler etter aksjekjøp. Om Borten Moe fratrer som statsråd, må en etterfølger utnevnes av Kongen i statsråd.

– Det er synd at kongen må avbryte laksefisket i Nord-Norge. Jeg hadde unt han den ferien. Men dette går ikke. Her må statsministeren på banen med en gang, sier Ulstein.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen må behandle Ola Borten Moes habilitetsbrudd.

– Saken hører naturlig hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Statsministeren og Borten Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten får all informasjon i saken, skriver Haltbrekken i en epost til Aftenposten.

Han mener det er en svært alvorlig sak, og at habilitetsreglene er veldig klare.

– Det er utrolig at Borten Moe har brutt dem, skriver han.

Haltbrekken mener Borten Moe-saken skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre.

– Systematiske problemer

Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson mener Borten Moes brudd på habilitetsreglene er alvorlig og viser en ukultur gjennom flere regjeringer.

– Denne saken er svært uheldig og viser at vi har systematiske problemer med habilitet på toppnivå i det norske styringssystemet. Det har vi sett flere eksempler på denne sommeren, men også under tidligere regjeringer, sier Kristjánsson på vegne av partiet.

– Ola Borten Moe innrømmer selv å ha brutt habilitetsreglene, noe som selvsagt er svært alvorlig. Det peker mot en større ukultur gjennom skiftende regjeringer som må ryddes opp i, mener han.

Kristjánsson viser til at Rødt i kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt initiativ til en helhetlig gjennomgang av regjeringens rutiner for habilitet. Han mener denne saken styrker argumentene for en slik gjennomgang.