Ola Borten Moe vil fortsette som statsråd – har ikke snakket med Støre

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Ola Borten Moe vil fortsette som statsråd etter avsløringene om kjøp av våpenaksjer som har gjort ham inhabil. Han har ikke diskutert saken med statsministeren.

– Dette er en alvorlig og pinlig sak. I retrospekt er habilitetsreglementet ikke så vanskelig å forstå, men det er alltid lettere med etterklokskap. Hvordan det var mulig, er vanskelig å svare på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe til NTB.

E24 avslørte fredag at Sp-nestlederen brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Har ikke snakket med Støre

Forsknings- og høyere utdanningsministeren sier han forsto at han hadde brutt habilitetsreglementet tidligere denne uken.

– Det var vel tirsdag jeg forsto det, sier han. Jeg har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som er orientert, men foreløpig har jeg ikke snakket med Støre personlig, sier Borten Moe.

Borten Moe har snakket med partileder Trygve Slagsvold Vedum om saken, men ønsker ikke å si noe om hvordan Vedum reagerte da han ble orientert.

– Jeg ønsker å fortsette som statsråd, men om jeg har tillit til dette, er opp til andre, sier Borten Moe.

Støre taus om saken

NTB har forsøkt å få kommentarer til saken fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder og finansminister Vedum.

De har foreløpig ikke vært tilgjengelige.

E24 skriver at de kontaktet Statsministerens kontor tirsdag, men at de ikke har fått kommentar så langt. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har heller ikke svart.

Vil undersøkes

Økokrim bekrefter overfor E24 at de vil undersøke saken.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen iverksetter undersøkelser av Ola Borten Moe etter nyheten om at han har brutt habilitetsreglene, opplyser Peter Frølich (H).

– Det vil bli iverksatt undersøkelser fra kontrollkomiteens side. Det blir antakelig et møte i komiteen om dette kommende torsdag, sier Frølich i en pressemelding.

Han leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Frølich sier Høyre vil be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Ola Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Høyre vil også ha svar fra statsminister Jonas Gahr Støre, forteller han.

– Det er også naturlig å spørre om hvilke rutiner statsminister Støre har etablert når det gjelder kjøp og salg av aksjer. En viktig oppgave for en leder er å etablere en sunn kultur. For statsministerens del må en slik kultur handle om at statsrådene er seg bevisst ansvaret de har, for å ivareta tilliten til demokratiet og folkestyret. Dette ser ut til å ha sviktet på Støres vakt.