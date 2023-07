Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitetsregler

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Ifølge E24 skal Borten Moe både ha brutt regjeringens habilitetsregler og regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

– Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sier Ola Borten Moe, som er forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder i Sp, til E24.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe i et intervju.

Han opplyser at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Ifølge E24 kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke svart på E24s spørsmål om han fortsatt har tillit til Borten Moe.

Til E24 uttaler Borten Moe at han ønsker å fortsette som statsråd.