Litauen krever at russere i landet svarer på Ukraina-spørsmål

Litauiske myndigheter har sendt ut brev til russere i Litauen.

Myndighetene i Litauen har spurt russere som bor i Litauen om hvem de mener er rettmessig eier av Krim-halvøya, og hva de mener om krigen i Ukraina.

Det melder Euronews, som har hatt innsyn i et brev sent fra det litauiske migrasjonsdepartementet.

Departementet sier videre til Euronews at de kan fjerne retten til å bo i Litauen av flere grunner, for eksempel hvis en utlending begår en «svært alvorlig forbrytelse», eller «utgjør en trussel mot statens sikkerhet» eller samfunnet.

Siden krigen i Ukraina eskalerte i fjor, har Litauen fratatt oppholdstillatelsen til 135 russere av hensyn til nasjonal sikkerhet. Så langt i år har dette rammet 97 russere.

Likevel har antallet russere i Litauen økt det siste året.

Dobling av antall søknader om oppholdstillatelse

Mange russere har valgt å forlate hjemlandet etter at Putin sendte russiske styrker for invadere nabolandet i fjor. Dette i frykt for å bli innkalt til militærtjeneste og bli sendt til fronten i Ukraina.

Ifølge det litauiske migrasjonsdepartement, har antallet russere som har søkt om oppholdstillatelse doblet seg fra 2021 til 2022 til nesten 4000 søkere.

Samtidig har antall innvilgede oppholdstillatelser også doblet seg. I løpet av de fire første månedene i 2023 har nesten 1000 russiske statsborgere fått oppholdstillatelse.

Lederen for migrasjonsdepartementet, Evelina Gudzinskaitė, forklarer til den litauiske allmennkringkastingskanalen, LTR, at hovedårsaken til økningen i antall russiske oppholdstillatelser er familiegjenforening eller arbeid.

Hun sier videre at det i 2021 bodde under 13.000 russere i Litauen, men at dette har økt til 16.000 i 2023.

Nå har migrasjonsdepartementet sendt ut et brev til alle russere som bor i Litauen, der de stiller spørsmål til mottakeren om hvilket land de mener Krim-halvøya bør tilhøre og hva de mener om den pågående krigen i Ukraina.

Litauen var den første republikken som erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen. Bildet er fra Vilnius i januar 1990, og Litauen fikk sin uavhengighet i mars 1991. Les mer Lukk

Møtt med fiendtlighet

Ifølge Euronews har mange russere som bor i Litauen klaget over at de har blitt møtt med fiendtlighet etter Russlands invasjon av Ukraina.

Flere litauiske politikere mener russiske statsborgere kan utgjøre trusler mot nasjonal sikkerhet.

– På den ene siden kan dette være mennesker som flykter fra Putins regime, men på den andre siden kan de utvilsomt utgjøre en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, ettersom russiske strukturer kan fortsette å arbeide gjennom slike diasporaer, sier Laurynas Kasčiūnas, leder av komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvar i parlamentet, til LTR.

Litauen, Latvia, Estland og Polen er blant de landene som viser mest støtte til Ukraina, og har vært blant de mest vokale i sin fordømmelse av Russland. Disse landene har lang historisk erfaring med å være i krig med eller okkupert av sin store nabo i øst.