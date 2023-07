Nye russiske angrep mot ukrainske havnebyer

NTB

20 mennesker skal ha blitt såret i nye russiske angrep mot de to ukrainske havnebyene Mykolaiv og Odesa natt til torsdag, ifølge de lokale guvernørene.

– Russland traff sentrum av byen. En garasje og et tre etasjers boligbygg står i brann, skriver guvernør Vitalij Kim i Mykolaiv på Telegram.

18 mennesker ble ifølge ham såret i angrepet, og ni av dem er sendt til sykehus, blant dem fem barn. Tilstanden til de sårede er ikke kjent.

Mykolaivs ordførere Oleksandr Senkevytsj har postet bilder i sosiale medier som viser brannmannskaper ved en delvis ødelagt bygning.

– Minst fem boligblokker og rundt 15 garasjer ble ødelagt, hevder han.

Russland angrep natt til torsdag også havnebyen Odesa, rundt 100 kilometer lenger sør, ifølge guvernør Oleg Kiper.

– Som et resultat av det russiske angrepet ble det gjort ødeleggelser i sentrum av Odesa, sier han.

Ifølge Kiper er to mennesker sendt til sykehus med skader.

Natt til onsdag angrep Russland havneområdet i Odesa og ødela ifølge ukrainske myndigheter kornsiloer som innhold 60.000 tonn med korn.

Angrepene mot Odesa kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å eksportere korn via Svartehavet, utløp fordi Russland trakk seg fra den.

Kornet ble tidligere eksportert fra havnene i Odesa-regionen.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina