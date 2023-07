Umulig å bremse Kina, sier landets toppdiplomat

NTB

Det er umulig å bremse eller endre Kina, sa landets toppdiplomat Wang Yi da han onsdag fikk besøk av 100 år gamle Henry Kissinger.

Kissinger var amerikansk sikkerhetsrådgiver og utenriksminister på 1970-tallet og har i alle år siden vært en sentral rådgiver og samtalepartner for en presidenter og politikere, ikke bare i USA.

I 1972 ryddet han vei for daværende president Richard Nixons besøk hos formann Mao og USAs etablering av diplomatiske forbindelser med det kommunistiske Kina.

Onsdag var han nok en gang tilbake i Beijing og ble tatt imot av blant andre kommunistpartiets utenrikssjef Wang Yi.

Wang understreket hvilken rivende utvikling som skjer i Kina og slo fast at andre land har lite de skulle ha sagt i den anledning.

– Det er umulig å prøve å transformere Kina, og det er enda mer umulig å bremse og holde Kina utenfor, sa Wang.

Han hyllet Kissingers historiske bidrag for å bryte isfronten mellom USA og Kina og understreket at forholdet må bygge på «gjensidig respekt, fredelig sameksistens og et vinn-vinn-samarbeid».

– Disse tre retningslinjene er grunnleggende og langsiktige, og de er også riktige dersom to store land som Kina og USA skal komme overens, sa Wang.

– USAs politikk overfor Kina trenger Kissinger-aktig diplomatisk visdom og Nixon-aktig politisk mot, la han til.

Kissinger har i mange år fungert som rådgiver for kinesiske ledere og kinesisk næringsliv, og han har advart amerikanske ledere mot å føre en konfronterende politikk overfor Beijing.