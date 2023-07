Ukraina: Britene bygger forsvarsevne ved å demontere russiske militærkjøretøy

Nå avslører sjefen for den britiske forsvarsstaben detaljer om forsvarsstrategien mot russerne.

Til Sky News tirsdag forklarte den britiske admiralen og sjefen for forsvarsstaben, Sir Tony Radakin, om en hittil mer ukjent strategi de har iverksatt i kampen for å forsvare seg mot Russland.

Nemlig å demontere russiske pansrede kjøretøy de finner i Ukraina.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina har det igjen blitt et kappløp om å avdekke og forstå hverandres militære teknologi, og ifølge Radakin finnes det nå faktisk egne britiske forskere som har som oppgave å nettopp se på russisk utstyr fra «et rettsmedisinsk nivå».

Målet er å forstå hva det brukes til og hvordan forsvare seg mot det.

– Hvordan kan vi beseire det?

Radakin sa at forskerne, ved å undersøke pansrede kjøretøy, ønsker å oppnå svar på spørsmålene:

«Hvordan fungerer utstyret deres? Hvordan kan vi beseire det? Hvordan kan vi ha enda bedre forsvar? Hvordan kan vi forstyrre kommunikasjonen deres? Hvordan kan vi sikre at vi kan trenge gjennom forsvaret deres?».

Admiralen Sir Toby Radakin ved en annen anledning.

– Wake-up call

Radakin, som ifølge Insider snakket på lanseringen av den nye strategien for Storbritannias militære styrker, beskrev Ukraina-krigen som en «wake-up call» for britiske styrker til å evaluere seg selv og utstyret sitt.

Blant annet har de innsett at de må være modigere i utstyrsproduksjonen og raskere med å gjøre oppkjøp.

Og ifølge admiralen er ikke informasjonen som avdekkes når man har undersøkt de russiske militære kjøretøyene kun nyttig for Storbritannia, men den deles mellom en rekke allierte nasjoner.

For eksempel kunne vestlige land og Nato få viktig kunnskap da en rekke russiske T-90M-tankser ble beslaglagt av ukrainske soldater i fjor, meldte Insider da.

Men dette går begge veier. Russerne har også tidligere publisert videoer av at de utforsker og bruker tysk-produserte tankser.

Ukraina-krigen har vært en pådriver for britiske politikere til å re-evaluere militærstrategien til Storbritannia. Ukraina har «på tragisk vis blitt et kamp-laboratorium» for ny krigsteknologi, sier landets forsvarsminister Ben Wallace til BBC.