FT: Det pågår hemmelige forhandlinger om repatriering av ukrainske barn

Saudi-Arabia og Tyrkia forsøker å få i stand en avtale om retur av ukrainske barn som er fraktet til Russland og adoptert bort eller plassert på barnehjem.

Det skriver Financial Times , som viser til flere kilder med kjennskap til de hemmelige samtalene med Russland som angivelig finner sted.

Ifølge avisen har forhandlingene pågått i flere måneder, og den tidligere eieren av det britiske fotballaget Chelsea, den russiske oligarken Roman Abramovitsj, er involvert.

Ukrainske og russiske myndigheter deltar i samtalene og skal i samarbeid ha utarbeidet en liste over ukrainske barn som er fraktet til Russland eller den russisk-annekterte Krim-halvøya siden invasjonen i februar i fjor.

Bedt om internasjonal hjelp



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger bedt omverdenen om hjelp til å få barna tilbake, men ukrainske myndigheter vil ikke kommentere opplysningene i Financial Times. Det vil heller ikke de andre som skal være involvert.

Myndighetene i Kyiv anslår at 19.500 ukrainske barn på ulovlig vis er deportert til Russland eller Krim-halvøya, de yngste av dem bare ett år gamle. Bare 385 barn er hittil repatriert til Ukraina.

Russland, som kontrollerer store områder øst og sør i Ukraina, nekter for at barna er deportert og hevder at de er evakuert for å beskytte dem fra krigshandlinger.

Ettersøkt av ICC

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte i mars arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova og anklaget dem for bortføring av barn.

Russland har avvist anklagen fra ICC, sier at landet ikke anerkjenner domstolen og at arrestordren derfor ikke er gyldig.