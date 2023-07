Henry Kissinger møtte Kinas forsvarsminister

NTB

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger besøkte Beijing tirsdag, der han møtte Kinas forsvarsminister Li Shangfu.

Li sa at USA må gjøre en fornuftig strategisk vurdering av Kina.

– Kina er forpliktet til å bygge et stabilt, forutsigbart og konstruktivt forhold til USA, og håper at amerikanerne vil samarbeide for å bygge et sunt forhold mellom landenes militære styrker, siteres Li på av det kinesiske forsvarsdepartementet.

100 år gamle Kissinger var utenriksminister under presidentene Richard Nixon og Gerald Ford fra 1973-1977. Han har vært en sentral rådgiver og samtalepartner for en rekke amerikanske presidenter og politikere, både republikanere og demokrater.