Kreml anklager Ukraina for å bruke kornkorridoren til kampformål

NTB

Russiske myndigheter anklager Ukraina for å ha brukt kornkorridoren over Svartehavet til kampformål. Videre advarer de om risikoen ved stans i korneksporten.

– Korridoren over Svartehavet er blitt brukt av Kyivs regime til kampformål, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov tirsdag.

Kreml la ikke fram bevis eller annen dokumentasjon for påstandene om Ukraina.

Uttalelsene kommer dagen etter at Russland kunngjorde at de trekker seg fra avtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet.

Russland har sagt at de vil ta del i avtalen igjen dersom en rekke krav de har stilt, oppfylles. Peskov påpeker at en avtale uten Russland er en avtale uten sikkerhetsgarantier, noe som fører til at korneksporten fra Ukraina settes i fare.

– Hvis en fremtidig avtale blir laget uten Russland, burde disse risikoene tas med i betraktningen, sier han.