Ukrainsk general: – I virkeligheten praktisk talt umulig

Lederen for de ukrainske styrkene advarer mot å ha forhåpninger om raske resultater.

Generalen som leder Ukrainas motoffensiv i krigen mot Russland innrømmer at offensiven går langsommere enn mange hadde håpet.

Det skriver BBC, som har intervjuet oberstgeneral Oleksandr Syrskyi.

– Vi vil gjerne oppnå raske resultater, men i virkeligheten er det praktisk talt umulig.

Syrskyi er Ukrainas nest høyest rangerte offiser etter Valerij Zaluzjnyj, som er øverstkommanderende for landets styrker.

Generalen ledet forsvaret av Kyiv de første ukene etter Russlands fullskala invasjon i fjor, og han var hjernen bak Ukrainas vellykkede motangrep i Kharkiv i fjor sommer, skriver BBC. Nå er han sjef for de offensiven i Øst-Ukraina.

Ukrainsk fordel

Til tross for en tregere ukrainsk fremgang enn mange håpet på hevder Syrskyi likevel at Ukraina har en klar fordel i forhold til de russiske styrkene.

– Jeg mener at samholdet i vår militære ledelse og soldatenes tillit til hverandre er en styrke for hæren vår.

Dette står i sterk kontrast til Russlands militære hierarki, som ser ut til å være preget av interne stridigheter, og hvor høytstående offiserer har blitt fjernet fra kommandoen.

Generalen kunne videre bekrefte at amerikansk klasevåpen har ankommet Ukraina og vil være klar til bruk i løpet av få dager. BBC melder om at selv har sett amerikanske M777 howitzer, som er en slags kanon som skyter opp klasebomber, utstasjonert rundt Bakhmut.

Generaloberst Oleksandr Syrskyi hadde ansvar for forsvaret av den ukrainske hovedstaden da Russland gikk inn i Ukraina med mål om å ta over makten i Kiev. Les mer Lukk

– De drepte for å drepe

Kampene rundt Bakhmut har foregått i flere måneder før russiske styrker med støtte fra Wagner-gruppa erobret den ukrainske byen i mai etter mange måneders kamp.

Nå har situasjonen snudd og Ukraina melder om sakte fremgang i områdene rundt Bakhmut.

Oberst Oleksandr Bakulin, sjef for den 57. brigade, forteller til BBC at nå er det russerne som er i trøbbel. Han sier videre at han ikke undervurderer fienden, men at de regulære russiske troppene han nå står overfor, ikke er som Wagner-leiesoldatene.

– Wagner var ubehagelige fiender... de drepte for å drepe.