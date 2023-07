Nye rykter om den fraværende kinesiske utenriksministeren

Nye rykter sirkulerer om den fraværende kinesiske utenriksminister etter at en annen kjent profil også har forsvunnet på mystisk vis fra offentligheten.

I forrige uke skrev ABC Nyheter om det mystiske fraværet til den kinesiske utenriksministeren. Qin Gang, som kun har vært i jobben i seks måneder, har ikke vært observert etter at han møtte en rekke høytstående internasjonale utsendinger i Beijing den 25. juni.

Først kansellerte Qin et allerede utsatt møte mellom ham og EUs utenriksminister, Josep Borrell, to dager før Borells planlagte ankomst i starten av juli. Deretter ble fraværet igjen en «snakkis» når han uteble fra en rekke møter med utenriksministre i ASEAN, den sørøst-asiatiske samarbeidsorganisasjonen og diplomatiske samtaler med USAs utenriksminister, Antony Blinken, for et par uker siden.

Uten øvrige kommentarer påstod en talsmann for utenriksdepartementet at det var «helsemessige årsaker» til Qin sitt fravær i forbindelse med toppmøtet den gang.

Men i tomrommet av at Qin enda ikke har vist seg offentlig, florerer det nå nye rykter om ham. Av den mer romantiske sorten.

Spekulerer i affære

Ifølge Daily Mail verserer det nå rykter om at utenriksministeren har en affære med en populær kinesisk programleder.

Fu Xiaotian (40) som er et kjent fjes for mange kinesere og som ofte intervjuer kinesiske høytstående politikere, har nemlig også ikke vært å se på lenge. Det samme gjelder hennes nyfødte sønn.

– Hengiven flørting

At begge de kjente profilene er mystisk fraværende, i tillegg til at et intervju fra mars der den kjente programlederen intervjuer utenriksministeren har dukket opp igjen, har fått særlig pressen i Taiwan og Hong Kong til å trekke slutninger om en mulig affære mellom dem.

I intervjuet mener brukere på sosiale medier å spore «hengiven flørting» mellom profilene, skriver Daily Mail.

Andre påpeker at Fu kanskje har brutt reglene for å intervjue høytstående kinesiske politikere ved å anvende sin ofte flørtende intervjuteknikk, melder The Times. I Qin sitt tilfelle verserer det også rykter om at han har havnet på kant med lederne for det regjerende kommunistpartiet i Kina.