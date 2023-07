NYT: Ukraina har lidd store tap i løpet av de første ukene av motoffensiven

Ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn har Ukraina mistet så mye som 20 prosent av sitt militære utstyr i løpet av de to første ukene av motoffensiven som startet i juni 2023.

Ifølge The New York Times meldes det om store materielle tap på ukrainsk side.

I løpet av de første to ukene av Ukrainas motoffensiv ble så mye som 20 prosent av ukrainernes militære utstyr skadet eller ødelagt. Det melder The New York Times.

Tapene inkluderer blant annet mye våpen, stridsvogner og pansrede kjøretøy levert fra vestlige land til Ukraina.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Som følge av dette har ukrainerne endret taktikk, og begynt å fokusere mer på å nedkjempe de russiske styrkene med artilleri og langtrekkende missiler fremfor å storme inn i fiendens minefelt og beskyte russiske stillinger ved hjelp av infanteri.

Amerikanske og europeiske tjenestemenn sier til The New York Times at endringen i taktikken har ført til at tapstallene på militært utstyr har sunket fra 20 til ti prosent.

Endringen av taktikk skal i midlertid ikke være den eneste grunnen til at tapstallene har sunket.

Se video: Ukrainerne tar russere til fange

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukrainerne tar russere til fange: Gir dem dette Les mer Lukk

Krevende i begynnelsen

Den amerikanske avisen skriver at nedgangen i tapstallet også skyldes at tempoet i motoffensiven har avtatt – til og med stoppet opp enkelte steder – ettersom Russland opprettholder et sterkt forsvar i Øst-Ukraina.

Ifølge avisen peker flere militære eksperter på at de første kilometerne av motoffensiven vil være de vanskeligste for Ukraina.

Grunnen til dette er at den angripende part vanligvis trenger tre ganger så mye kraft – enten det gjelder våpen eller personell, eller begge deler – enn den forsvarende parten.

Enkelte sier at det fortsatt er for tidlig å trekke konklusjoner om motoffensivens suksess.

– Ikke katastrofalt dårlig

Russlands president Vladimir Putin hevdet søndag at ukrainerne har mislykkes med offensiven.

– Alle fiendens forsøk på å bryte gjennom forsvaret vårt har feilet. De har ikke lyktes siden offensiven startet. Fienden har feilet, sa Putin i et intervju sendt på statlig russisk TV.

Russland har hatt mange måneder på å forberede seg på Ukrainas planlagte motoffensiv, og fronten er full av miner og andre feller, samtidig som russiske droner og helikoptre flyr stadig oftere over fronten.

Ifølge eksperter er det derfor ikke overraskende at Ukraina vil lide store tap i de tidlige fasene av felttoget, skriver The New York Times.

– Det går ikke like raskt, men det er ikke katastrofalt dårlig, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

– De gjør det alle andre ville gjort hvis de måttet kjempe seg gjennom minefelt mot den russiske linjen.

Ukraina har nylig meldt at de har gjenerobret 14 kvadratkilometer fra russiske styrker, blant annet i deler av Bakhmut-regionen, hvor noen av de verste kampene i krigen har pågått.