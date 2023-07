Matkøene i Norge vokser – Kristjánsson ber regjeringen avbryte ferien

Rødts Mímir Kristjánsson er fortvilt over de voksende matkøene i landet. Nå ber han regjeringen avbryte ferien og komme med tiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Flere organisasjoner melder om økende pågang av familier som ber om mathjelp. I den forbindelse etterlyser flere partier på Stortinget tiltak fra regjeringen.

– Matkøene vi ser nå, er absolutt krise. Det mangler ikke mat, og det mangler ikke penger, men likevel er det over 100.000 familier som står i matkø, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson i Rødt til TV 2.

I en ny rapport anslår Sifo at nesten to av ti husholdninger har økonomiske utfordringer. Samtidig melder flere frivillige organisasjoner om pågang over hele landet av folk som ønsker å få utlevert gratis mat.

– Nå må regjeringen avbryte det de har av ferie, og komme med noen strakstiltak. Det går ikke an å bare si at det skal fikses i statsbudsjettet om fire-fem måneder, mener Kristjánsson.

Frps nestleder Hans Andreas Limi sier at de økte matkøene bekrefter en utvikling man har sett over lang tid, nemlig at det er flere som ikke klarer å dekke løpende utgifter på grunn av den høye prisstigningen.

Høyre ser også på situasjonen med bekymring. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) mener at regjeringen kunne tatt flere grep.

Statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet forsikrer samtidig om at de økende matkøene er en av de viktigste oppgavene på bordet til regjeringen.

– Økende økonomiske forskjeller er gift i samfunnet vårt, så det å gjøre noe med det er av veldig høy prioritet hos regjeringen, sier hun til kanalen.