Generalsekretær i Putins parti kritiserer partifelle etter ramsalt kritikk

Den militære fasaden begynner å slå sprekker i Russland etter ny offentlig diskusjon mellom politikere i sosiale medier.

Det russiske regjeringspartiets generalsekretær, Andrei Turchak, anklager partifellen sin, Andrei Guruljov, for å «lage et politisk show» etter at sistnevnte publiserte en svært avslørende talemelding denne uken.

Ifølge Reuters, var det på det sosiale mediet Telegram at politikeren for Putins regjeringsparti postet talemeldingen, der den høytstående russiske generalen Ivan Popov rettet flengende kritikk mot forsvarsdepartementet for å ha sparket ham fra jobben som troppleder.

Popov uttalte blant annet:

Ivan Popov, mannen bak den kritiske talen.

– Den ukrainske hæren kunne ikke bryte gjennom våre rekker ved fronten, men vår seniorsjef dolket oss i ryggen, og «halshugget hæren» ondskapsfullt i det vanskeligste og mest intense øyeblikket.

Kritikken som førte til Popovs avgang skal ha gått ut på at de russiske soldatene manglet utstyr for å beskytte seg mot ukrainsk artilleri.

Pro-russisk ukrainer støtter

I et Telegram-innlegg kritiserer generalsekretær Turchak, Guruljov for å publisere uttalelser som skulle være private. Selv om han ifølge The Guardian støtter Popov, bedyret han at «forsvaret var og forblir utenfor politikken», skriver New York Times.

Ifølge avisen får Turchak støtte fra Oleg Tsarjov, en tidligere ukrainsk separatist-vennlig politiker som har blitt pekt ut som potensiell kandidat til å bli den Moskva-vennlige lederen i Kyiv ved en eventuell russisk seier.

– Andrei Turchak har rett, forsvaret burde holdes utenfor politikken. Men politikk burde også holdes utenfor forsvaret, skrev han.

Andrei Guruljov, politikeren som publiserte kritikken. Les mer Lukk

Han stiller seg kritisk til at stadig mer informasjon lekkes fra det russiske forsvarets interne rekker.

Mye diskusjon

De siste militære komplikasjonene har ført til et opphetet diskusjonsklima blant russiske kommentatorer og politikere, observerer New York Times.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sitt kuppforsøk forrige måned er et viktig bakteppe for den siste tidens eskalering.

Les alt om krigen i Ukraina her!

I tiden før opprøret var Prigozjin høylytt kritisk til den militære ledelsen i Russland, og i tiden etter har flere høytstående militære ledere vært utrygge i stillingene sine.

General Popovs offentlige skittentøysvask er kjærkommen hos vestlige og amerikanske myndigheter, som sjeldent får et innblikk i de egentlige synspunktene til Russlands høytstående militære ledere, ifølge New York Times.

Det er imidlertid ikke kjent om Popov selv ønsket at Guruljov, som tidligere har vært general for samme tropp som ham, skulle publisere den fire minutter lange talemeldingen onsdag kveld.