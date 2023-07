Finnmark politidistrikt har funnet 39 meldinger i Altinn som ikke kom fram til kommunene

NTB

Politiet i Finnmark har funnet 39 meldinger til barnevernet sendt gjennom Altinn som ikke er mottatt av kommunene.

Politidistriktet er nå i ferd med å kontakte kommunene det gjelder, for å undersøke om de kan ha fått informasjonen på annen måte.

– Vi ønsker å dobbeltsjekke om de har fått brev på annen måte, for eksempel om det er sendt brev med samme informasjon per post, sier politiinspektør Jørgen Holte til NTB.

Brev sendt i 2021

Undersøkelser har avdekket at totalt 39 brev er sendt via Altinn. Det eldste er fra 2021.

– Det virker utelukkende å være informasjon til barnevernstjenesten, sier Holte.

Politidistriktet begynte å undersøke etter at det ble kjent at meldinger til barnevernet ikke hadde kommet fram til mottaker i Bergen, Lillehammer og Lillestrøm. Holte sier politiet nå ser nærmere på hva slags type meldinger de 39 brevene handlet om.

– Det kan se ut som en del er underretningsbeskjeder. Det er brev vi sender til barnevernet hvis det iverksettes etterforskning i en sak, sier han.

Om det også er bekymringsmeldinger blant de 39 brevene, har han foreløpig ikke kunnskap om.

Flere undersøker

Feilen ble oppdaget av Lillehammer kommune for to uker siden. De varslet Statsforvalteren om at andre kommuner kunne være rammet.

I Bergen kommune er det avdekket 118 uleste politimeldinger, 77 av disse var til barnevernet. I Lillestrøm er det kartlagt 15 forsvunne bekymringsmeldinger.

Politidistriktene er nå i gang med å undersøke om det er meldinger som er sendt via Altinn som ikke har kommet fram. Digitaliseringsdirektoratet har bekreftet at politiet har brukt kommunikasjonskanalen Altinn til noe den ikke var ment for.