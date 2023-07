Mark Rutte går ut av politikken etter 13 år som statsminister

Vest-Europas nåværende lengst-sittende leder avslutter sin politiske karriere

Nederlands statsminister Mark Rutte sier han vil gå ut av politikken etter at koalisjonsregjeringen hans brøt sammen fredag etter en krangel om asylpolitikken.

Etter nesten 13 år ved makten er Rutte en av Europas lengstsittende ledere, og den nåværende regjerende statslederen som har sittet lengst sammenhengende i Vest-Europa, om man ikke regner med monarker.

Rutte sa først sent fredag at han fortsatt hadde «energi og ideer» til å fortsette, men i helgen bestemte han seg for å sette punktum for sine 17 år som leder for Folkepartiet for frihet og demokrati (VVD), skriver Politico.

Ved siden av statsministerjobben har Rutte pleid å undervise i samfunnsfag på en lokal videregåendeskole i Haag én gang i uken. Nå diskuteres han som kandidat for internasjonale jobber, blant annet i Nato og Det europeiske råd.

Dagens koalisjonsregjering er Ruttes fjerde siden 2010, og ble innsatt i 2022 etter lange forhandlinger.

Uenigheter om asylpolitikk

Over flere måneder har Rutte forsøkt å forhandle fram en avtale i koalisjonsregjeringen for å begrense innvandringen. Men politiske uenigheter om familiegjenforening og innføringen av et todelt asylsystem, gjør at Rutte velger å innkalle til nyvalg og avslutte sin politiske karriere.

Ruttes høyreliberale parti VVD fikk delvis støtte fra det ene kristendemokratiske partiet CDA, men det andre kristendemokratiske partiet, CU, og sosialliberale D66 avviste forslaget, noe som førte til at regjeringen oppløste seg og varslet at den går av.

Regjeringens fall kommer bare noen måneder etter at det nye populistiske bondepartiet Bonde-borger-bevegelsen (BBB), sjokkerte det politiske etablissementet ved å vinne provinsvalget i mars. Partiet er allerede den største blokken i det nederlandske senatet og vil bli en alvorlig trussel mot Ruttes VVD.

Regjeringen skal fremover fungere som et forretningsministerium fram til det holdes nyvalg, trolig i midten av november.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Nederlands statsminister Mark Ruttes regjering har kollapset, og det går dermed mot nyvalg til høsten. Les mer Lukk

– Ser ut til å være et strategisk trekk



Rutte beskrives av kolleger og venner som en forvalter, snarere enn en visjonær leder, som lyktes i å få rivaliserende parter til å snakke sammen og finne kompromisser, skriver Politico.

Ruttes koalisjonspartnere har imidlertid kritisert 56-åringens kompromissløse holdning under forhandlingene om asylpolitikken og beskyldte ham for å anstrenge forholdet mellom regjeringspartnere unødig.

Dette har fått enkelte til å antyde at regjeringens kollaps var et bevisst valg for å gå inn for tidlig nyvalg.

– Det ser ut til å ha vært et svært strategisk trekk, sier Simon Otjes, assisterende professor i nederlandsk politikk ved universitetet i Leiden til Politico.

– Mens andre saker, som planer om å kutte nitrogenutslipp, er mye mer komplekse, er migrasjon et mer gunstig tema å gi seg på, legger han til.

Politico skriver videre at Rutte har blitt presset av høyrefløyen i sitt eget parti til å innta en tøffere holdning til innvandring.

Asylpolitikk og innvandring har det siste året blitt et av de mest omstridte temaene i Nederland. Det nederlandske asylsystemet sliter med mangel på mottaksplasser samtidig som det er relativt høy tilstrømning av innvandrere. I tillegg er det stor boligmangel i Nederland.

I flere europeiske land har partier på ytre høyre dominert innvandringsdebatten og utnyttet befolkningens økende frykt for å miste en nasjonal identitet. Flere analytikere mener at Ruttes kompromissløse holdning har til hensikt å forhindre nettopp dette, skriver The New York Times.

To tredjedeler av nederlenderne mener at innvandringsreglene bør strammes inn, noe som gjør det attraktivt for VVD å gjøre det kommende valget til en folkeavstemning om innvandring, sier den nederlandske professoren til Politico.