Tankesmia ISW: Russlands forsvarsminister kan bli skiftet ut

Wagner-gruppens opprør kan føre til at Russland beslutter å erstatte forsvarsminister Sergej Sjojgu, tror den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War. Foto: Russian Defense Ministry Press Service / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Wagner-gruppens opprør kan føre til at Russland beslutter å erstatte forsvarsminister Sergej Sjojgu, tror tankesmia Institute for the Study of War (ISW).