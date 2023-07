President Emmanuel Macron beskyldes for å være autoritær etter å ha truet om å stenge sosiale medier under voldelige protester.

President Emmanuel Macron truer med å stenge sosiale medier under protester i Frankrike.

Den franske presidenten har blitt møtt med store reaksjoner etter å ha truet med å stenge sosiale medier for å hindre spredning av vold i perioder med uro, skriver The Guardian.

Macron og flere franske ministre har den siste uken hevdet at demonstranter bruker sosiale medier som Snapchat, TikTok og Telegram til å filme voldelige hendelser, og – i følge myndighetene – organisere vold og ulovlige samlinger, skriver The Guardian.

Kommentarene til Macron kommer i kjølvannet av at flere byer i Frankrike opplevde store og voldelige protester som følge av at en 17-åring be skutt av en politibetjent forrige uke.

Under et møte med mer enn 250 ordførere i byer ble rammet av opptøyene, sa Macron:

– Vi må tenke på hvordan unge mennesker bruker sosiale nettverk, i familien, på skolen, hvilke forbud det bør være … og når ting kommer ut av kontroll, må vi kanskje regulere dem eller stenge dem ute.

Sammenligner Frankrike med Nord-Korea

Flere politikere på tvers av de politiske skillelinjene har motsatt seg Macrons utsagn og mener slike tiltak vil plassere Frankrike på linje med autoritære land som Kina, Russland, Iran og Nord-Korea.





Mathilde Panot, leder i parlamentet for det venstreradikale partiet La France Insoumise, svarte Macron i en tweet med "Ok Kim Jong-Un", med henvisning til lederen for det avstengte Nord-Korea.









Olivier Marleix, fra sentrum-høyrepartiet Les Républicains, la til «Kutte sosiale medier? Som Kina, Iran og Nord-Korea? Selv om det er en provokasjon for å avlede oppmerksomheten, er det svært smakløst.»

Fatima Ouassak, en av grunnleggerne av organisasjonen «Front de Mères» (Mødrefronten), som representerer foreldre i arbeiderklasseforstedene, sier til den franske TV-kanalen BFM TV:

– Det er en avledningsmanøver. I stedet for å debattere spørsmålet om politivold ... avleder vi debatten til sosiale medier og foreldrenes ansvar (...) Det er sekundært og handler om at myndighetene unndrar seg sitt ansvar.

Brennende biler og politi i Toulouse, Frankrike, under opptøyene mot politivold 28.juni 2023. Les mer Lukk

Forsvarer Macron

En kilde som står presidenten nær, sa til AFP at Macron ikke tok til orde for en «generell blackout», men at han heller ville «kunne suspendere sosiale medier midlertidig etter behov» skriver euronews.

POLITICO skriver at regjeringens talsmann Olivier Véran sa under en pressekonferanse onsdag 5.juli at det kunne bli midlertidige «suspensjoner av funksjoner, for eksempel geolokalisering, som gjør det mulig for brukere å finne seg selv på det og det stedet, å vise den og den scenen".

Snapchats kart-verktøy skal visstnok ha blitt mye brukt av opprørere for å organisere seg.

– En arbeidsgruppe vil undersøke mulige «juridiske verktøy» og «presiseringer» som kan legges til, sa Véran under pressekonferansen.

France24 skriver videre at den franske regjeringen ønsker å samle lovgiverne for å diskutere hvordan man best kan endre et eksisterende lovforslag