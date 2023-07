Ytre høyre vokser i Europa

På et valgkampsmøte i Asturias, Spania, for det høyreradikale partiet Vox før det kommende parlamentsvalget 23.juli 2023

Italia, Finland og Hellas har nylig hatt valg som har ført til at høyreradikale partier har fått makt. Nå kan det skje i enda et land.

Høyreradikale partier på fremmarsj over hele Europa. Noen steder får høyreradikale ledere makten, mens i andre land allierer de mer tradisjonelle sentrum-høyre partiene seg med ytterliggående partier, enten i en koalisjonsregjering eller som samarbeidspartner.

Samtidig stiger høyreradikale partier på meningsmålingene i flere land, blant annet i Tyskland og Spania.

AfD større enn Sosialdemokratene i Tyskland

I Tyskland er det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD) nå større på meningsmålingene enn statsminister Olaf Scholz' sosialdemokratiske parti SPD. På samme tid har en kandidat fra AfD for første gang blitt valgt til leder for et distrikt i Tyskland.

I det siste har partiet lykkes i å tiltrekke seg velgere ved å protestere mot det økende antallet migranter og regjeringens planer om å satse på grønn energi, særlig gjennom en ny lov som forbyr gass- og oljefyring i nye bygninger, ifølge Politico. AfD tiltrekker seg velgere som er urolige for økonomisk nedgang, innvandring og tiltak mot klimaendringer, og har bred støtte i øst i Tyskland.

I Spania leder det konservative partiet Folkepartiet (PP) på målingene for det kommende parlamentsvalget 23. juli.

Men partiet er foreløpig ikke stort nok alene for å få flertall for et regjeringsskifte, og har derfor åpnet for samtaler om å danne koalisjonsregjering med det nasjonalistiske Vox-partiet, skriver The Guardian.

Vox er det første høyreradikale partiet i Spania siden fascistdiktatoren Francisco Francos død i 1975.

Giorgia Meloni, leder i ytre høyre-partiet Italias Brødre, tar en selfie med velgere på et valgkamparrangement i Roma i 2019. Gud, hjemlandet og den «naturlige» familien er viktige komponenter i Melonis politiske budskap. Meloni ble statsminister i Italia i fjor høst etter at partiet hennes ble det største partiet etter valget i september 2022.

Åpner for samarbeid med ytre høyre

I fjor høst fikk EUs tredje største økonomi, Italia, en statsminister fra et parti med nyfascistiske røtter.

På samme tid var det valg i Sverige, hvor Sverigedemokratene endte med å bli det nest største partiet i Riksdagen og en viktig støttespiller for den sentrum-høyreorienterte regjeringen.

Også Finland har fått en regjering bestående av partier fra ytre høyre.

Etter parlamentsvalget i vår, har Finland fått sin mest høyreorienterte regjering i Finlands historie, skriver Politico. Det høyre-nasjonalistiske partiet Sannfinnene fikk 20 prosent oppslutning og fikk med det en plass i koalisjonsregjeringen styrt av det konservative Samlingspartiet — som fikk 21 prosent oppslutning.

Videre på listen i Europa er de ultrakonservative og autoritært orienterte regjeringen i Polen og Ungarn. Det høyrenasjonalistiske polske partiet Lov og Rettferdighet leder også på meningsmålingene foran høstens parlamentsvalg.

Nå frykter også mange at de voldelige protestene i Frankrike kan øke oppslutningen til Marine Le Pen og partiet hennes Nasjonal Samling (RN), skriver BBC. Partiet til Le Pen het tidligere Nasjonal Front, men skiftet navn i 2017 til Nasjonal Samling.