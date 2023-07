Statsviter om Moxnes-saken: Den mest absurde skandalen i norsk politisk historie

Statsviter Kim Arne Hammerstad mener håndteringen av solbrille-tyveriet til Rødt-leder Bjørnar Moxnes står til stryk. Rødt-veteran mener Moxnes bør gå av umiddelbart.

Fredag ble det kjent at Rødt-lederen hadde blitt tatt for tyveri på Gardermoen tidligere i juni. Bjørnar Moxnes hadde tatt med seg ett par solbriller uten å betale, dette vedkjente han og fortalte at det var en forglemmelse.

Senere samme kveld kom det frem at Moxnes hadde revet av prislappen på solbrillene og lagt dem i bagasjen, før han ble konfrontert av en vakt.

– Jeg ble redd for hvordan det ville se ut dersom jeg gikk tilbake til butikken. «Hva ville de tenke om meg, ville de tro meg», fortalte han til VG fredag kveld.

– Jeg burde ha gått rett tilbake og levert brillene, i stedet rev jeg av lappen og la brillene i bagasjen, fortsatte Rødt-lederen.

Se video: Moxnes snakker ut om solbrille-saken

Your browser doesn't support HTML5 video. Bjørnar Moxnes snakker ut etter tyveri-episoden Les mer Lukk

Måtte endre forklaring

Lørdag kom det derimot frem at Moxnes også da han ble konfrontert av en vekter, nektet for tyveriet, før han kort tid senere innrømmet tyveriet.

Da han ble konfrontert med dette av VG, valgte Moxnes å endre forklaring igjen.

– Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem. Det kan være at han fikk dem inne på rommet, der var jeg bare et par minutter før jeg gikk og betalte for dem, opplyste han til VG lørdag.

Moxnes er fortsatt tydelig på at han ikke tok Hugo Boss-solbrillene med viten og vilje. Han betalte 1199 kroner for solbrillene og fikk fredag i tillegg et forelegg på 3000 kroner av politiet, som han vedtok fredag.

Den mest absurde skandalen

Statsviter Kim Arne Hammerstad sier til Dagbladet at Moxnes-saken er «den mest absurde politiske skandalen i norsk politisk historie».

– Hadde han beklaget og lagt alle kortene på bordet da, hadde vi aldri hatt denne samtalen søndag. I stedet har han selv bidratt til å trekke dette ut i tid og gjort det vanskeligere for seg selv, sier Hammerstad. Han har også skrevet bok om politiske skandaler.

– Håndteringen står til stryk, konkluderer han.

Han mener likevel at Moxnes sitter trygt som Rødt-leder, tross en kraftig pr-skramme.

– Det er ingen realistiske arvtakere etter Moxnes nå, og Rødts suksess de siste åra henger tett sammen med Moxnes, sier han.

Rødt-leder: Moxnes bør gå av

Mandag gikk lokallagsleder i Rødt Nordland, Viktor Stein ut i NRK og åpnet for at Moxnes burde gå av.

– Jeg mener at Moxnes bør tre av umiddelbart, sier Stein til NRK. Han mener ledelsen bryter sine egne vedtekter ved å opprettholde tilliten til lederen, uten å kalle inn landsstyret.

– Tillit er ikke noe en partiledelse bare kan vedta, sier han.

Begrenset effekt på velgerne

Meningsmålinger har vist at Rødt ved kommune- og fylkestingsvalget i september kan gjøre sitt beste valg noensinne. Flere er bekymret for hvilken effekt saken vil ha for oppslutningen.

– Saken og de litt skiftende forklaringene kan skade tilliten til Moxnes som leder, i det minste på kort sikt, sier tidligere RV-leder Sigurd Allern til Klassekampen mandag. Han tror saken kan ta oppmerksomheten fra politiske saker, også internt i partiet.

Statsviter Hammerstad tror at effekten på Rødts oppslutning vil ha begrenset effekt.

– Kanskje det skjer noe på målingene litt akutt, men det retter seg ganske raskt. I og med at det er to måneder til valget, så tror jeg ikke det vil ha noen effekt på Rødts oppslutning.