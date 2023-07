Europa skriker etter ammunisjon: Høyre anklager regjeringen for sommel

Mens ammunisjonslagrene i hele Europa er i ferd med å tømmes, venter Nammo fortsatt på grønt lys fra regjeringen til å produsere for fullt.

I månedsvis har det kommet mange nødrop fra Ukraina, som kjemper en fullskala krig mot Russland.

I tillegg er Nato-allierte og det norske forsvaret i stort behov for å fylle opp sine lagre for å stå rustet til eventuelle fremtidige kriser.

13. januar varslet Støre-regjeringen at det skulle kjøpes inn artillerigranater for 2,6 milliarder, et beløp som senere ble oppjustert til 4,2 milliarder.

Ved inngangen til juli er det fortsatt stillstand i bestillingen og leveransene.

– Veldig oppsiktsvekkende

Nå slår leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), alarm.

– Jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende. Vi har etterlyst dette over lengre tid. Alle formelle politiske vedtak er gjort. Det er ingenting som hindrer kontrakten fra å bli signert. Men min store bekymring er at den ikke engang er fremforhandlet, sier leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), til Nettavisen.

Hun mener det haster med å få fart på prosessen, og at det hviler et tungt ansvar på regjeringen for å få fortgang i planene.

Søreide viser til den alvorlige sikkerhetspolitisk situasjonen med en storkrig i Europa, og behovet for å styrke beredskapen og forsvarsevnen til det norske forsvaret og en rekke Nato-allierte.

En industriell krig

En ansatt jobber ved en produksjonslinje med 155 millimeter artillerigranater ved anlegget til det tyske selskapet Rheinmetall, som produserer våpen og ammunisjon til stridsvogner og artilleri.

Mange Nato-land, deriblant Norge, har gitt fra seg betydelige mengder ammunisjon og våpen. En del av utstyret var i ferd med å fases ut og erstattes av nyere våpen, men det enorme forbruket av spesielt artilleriammunisjon er i ferd med å skrape bunnen i Nato-lagrene.

Derfor har både og Nato og EU i samarbeid fullt fokus på å fremskynde og intensivere produksjonen. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger bedt allierte om å få opp tempoet.

Krigen i Ukraina beskrives av eksperter som en industriell krig, noe som betyr at de krigførende partene kappes om å produsere mest mulig våpen på kortest mulig tid . Den som klarer dette har større sjanser for å få et overtak på slagmarken og vinne krigen.

– Det haster veldig

Nammo bekrefter overfor Nettavisen at det fortsatt ikke er inngått noen kontrakt. Den norske våpenprodusenten har siden desember 2022 sikret råvarer og komponenter for å intensivere produksjonen.

– Vi er nå i sluttforhandlinger med Forsvarsmateriell om disse leveransene, og forventer at avtalen kan signeres i løpet av kort tid om vi kommer til enighet om vilkårene, bekrefter pressekontakt i Nammo, Thorstein Korsvold.

Harde kamper om skyttergrav

– Det blir for enkelt å kun klage på regjeringen

Utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i Frp, Christian Tybring-Gjedde, er ikke like krass som Høyre, men også han etterlyser fortgang i produksjonen.

– Det blir for enkelt å kun klage på regjeringen. Her må man være løsningsorientert. Regjeringen burde inngått signert en kontrakt med Nammo allerede da investeringsproposisjonen ble fremlagt i Stortinget. Kontrakten kunne vært inngått med forbehold om Stortingets tilslutning, skriver Tybring-Gjedde i en epost til ABC Nyheter.

Han viser til at Nammo allerede har gjort betydelige investeringer for å øke produksjonskapasiteten for å tilfredsstille regjeringens ønske om å anskaffe mer ammunisjon og raskere levering.

– Nammos investeringer i økt produksjonskapasitet har kostet bedriften flere hundre millioner, kanskje så mye som én milliard, påpeker Frps talsmann.

Må ikke belastes forsvarsbudsjettet

Christian Tybring-Gjedde mener det er flere måter NAMMOs økte kostnader kan finansieres på, blant annet via direkte tilskudd.

– Forsvarsindustrien er unntatt fra EUs konkurranseregelverk. Staten kan kjøpe produksjonsanlegget og leie ut anlegget til NAMMO. Det siste er i tråd med forsvarskommisjonens anbefaling om et tettere samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet, forklarer Frps utenriks- og forsvarspolitiske talsperson.

Han presiserer at selve anskaffelsen ikke må belastes forsvarsbudsjettet, men i stedet finansieres via direkte overføring fra Statens Pensjonsfond Utland.

Nestleder i Forsvarskommisjonen, Kristin Ven Bruusgaard, understreker at økt produksjonskapasitet er av avgjørende betydning for å øke Norges beredskap og forsvarsevne, og evnen til å stå i krise- eller krigssituasjoner over lengre tid.

– Ja, det haster veldig. Her må norske myndigheter ta grep så hurtig som mulig. Vi står allerede i en så krevende sikkerhetssituasjon at vi burde ha tatt mange av disse grepene allerede i går, sier Ven Bruusgaard til Nettavisen. Hun minner om at det er stor etterspørsel i mange regioner etter ammunisjon som Nammo kan levere.