Rødt-leder Bjørnar Moxnes har landsstyrets tillit

Rødts landsstyre kommer ikke til å innkalle til noe internt hastemøte i kjølvannet av partilederens solbrillesak. Bjørnar Moxnes har også partiets tillit.

– Rødt kommer ikke til å innkalle til noe internt hastemøte i kjølvannet av partilederens solbrillesak, opplyser partisekretær Reidar Strisland til NTB.

Søndag sa partiets fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane til NRK at landsstyret snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Bjørnar Moxnes etter at han har endret forklaring i saken om solbrilletyveriet på Oslo lufthavn.

– Jeg oppfatter at vår fylkesleder i Sogn og Fjordane ønsker at landsstyret skal bekrefte tilliten til Bjørnar Moxnes som partileder. Den bekreftelsen avhenger ikke av å innkalle til et møte, skriver Strisland i en tekstmelding til NTB søndag ettermiddag.

Tillit fra landsstyret

Han har vært i kontakt med partiets landsstyrerepresentanter og sier at samtlige han har hørt fra, har uttrykt tillit til Bjørnar Moxnes som partileder.

– Et par har ment det kunne være et poeng å samle landsstyret likevel, men det store flertallet har gitt uttrykk for at det ikke er grunnlag for å møtes. Det er sentralstyret som eventuelt innkaller landsstyret. Et slikt initiativ er det ikke grunnlag for, skriver Strisland.

Oldeide sa søndag at han gjerne vil ha saken inn i partiets formelle organer.

– Det er jo bare landsstyret som kan gi et kvalifisert svar om tillit til partileder. Moxnes har uttalt at han vil lytte til partiets standpunkt når det gjelder tillit. Det er det bare landsstyret som kan svare på, sier fylkeslederen.

Moxnes beklaget

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni. Han innrømmet at han ikke har vært åpen om hva som skjedde.

Han sa også at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

De fleste fylkesledere har allerede uttrykt sin støtte til Moxnes. Rødt-lederen har fått et forelegg på 3000 kroner av politiet i saken.