USA vurderer å sende klasebomber til Ukraina

Biden-administrasjonen vurderer å sende klasebomber til Ukraina for å hjelpe Kyivs motoffensiv, melder amerikanske medier.

USA-president Joe Bidens administrasjon vurderer å sende klasebomber til Ukraina, opplyser anonyme kilder tett på den amerikanske regjeringen. Kildene sier til CNN at en endelig avgjørelse fra Det hvite hus er ventet innen kort tid, og at våpnene, hvis de blir godkjent, kan bli inkludert i en ny militær hjelpepakke til Ukraina allerede neste måned.

Tidligere har amerikanske myndigheter nølt med å sende klasebomber til Ukraina, hovedsakelig av humanitære årsaker, men diskusjonen om klasebomber har forsterket seg de siste dagene etter hvert som Ukrainas motoffensiv ikke har gått så raskt som myndighetene i Kyiv og Washington håpet på.

Ifølge tjenestemenn og militæranalytikere er det heller ikke klart om den store mengden artilleriammunisjon, som ukrainerne bruker hver dag, er bærekraftig hvis motoffensiven trekker ut i tid, skriver CNN.

Enkelte høytstående amerikanske tjenestemenn mener derfor at klasebomber kan være ett av mange verktøy som kan gjøre Ukrainas motoffensiv mer vellykket.

Stor risiko for sivile

Klasebomber er et våpen som sprer mange små eksplosiver over et relativt stort område, men de eksploderte ikke nødvendigvis med en gang. Bombene kan derfor utgjøre en langsiktig risiko for alle som støter på dem, på samme måte som landminer. Flere menneskerettighetsgrupper kritiserer våpenet fordi udetonerte bomber kan eksplodere etter en konflikt og potensielt skade eller drepe uskyldige sivile.

Ukraina har etterspurt klasebomber fra USA i lang tid, men har møtt motstand blant annet på grunn av risikoen de kan utgjøre for sivile, og fordi noen av USAs viktigste allierte — blant annet Storbritannia, Frankrike og Tyskland —har undertegnet konvensjonen om forbud mot klasebomber.

Konvensjonen om klasebomber er en internasjonal avtale som forbyr all produksjon, lagring, anskaffelse, eksport og bruk av klaseammunisjon. Mer enn 100 land har undertegnet konvensjonen, inkludert Norge, men ikke USA, Ukraina og Russland.

Ukrainske mineryddere leter etter ueksploderte landminer i Kherson-regionen i november 2022. Les mer Lukk

«Til fordel for alle»



Både ukrainerne og russerne har brukt klasebomber siden Russland eskalerte krigen i Ukraina i februar i fjor, og i senere tid har ukrainske styrker begynt å bruke tyrkisk klaseammunisjon på slagmarken, skriver CNN.

De første tegnene på at USA var i ferd med snu i holdningen mot å levere bombene, kom i forrige uke, da en høytstående Pentagon-tjenestemann sa under en offentlig høring at forsvarsdepartementet mener bombene vil være «nyttige» på slagmarken.

Den ukrainske lovgiveren er blant dem som har presset på for å få USA til å levere ammunisjonen. Han har tidligere sagt til CNN at med klaseammunisjonen «vil Ukraina kunne avslutte denne krigen mye raskere, til fordel for alle».

Kongressen i USA har tidligere innført lovbestemte begrensninger på USAs mulighet til å overføre klaseammunisjon som har mer enn én prosent ueksplodert ammunisjon, men president Joe Biden kan overstyre denne begrensningen, opplyser kildene til CNN.