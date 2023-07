Britene raser mot statsminister Sunak etter enda en renteøkning

Storbritannias statsminister Rishi Sunak er i hardt vær om dagen. Her er en oppsummering om hvorfor.

Det er ikke bare statsminister Jonas Gahr Støre som har utfordringer om dagen. Britenes statsminister, Rishi Sunaks, kamp mot landets høye inflasjon gjør ham upopulær.

Særlig satte det sinnene i kok da 43-åringen i et intervju med BBC søndag uttalte at britene må «beholde roen».

– En løgnaktig, narsissistisk sosiopat, smalt det fra den venstrevridde komikeren, Ben Elton, til BBC i kjølvannet av intervjuet.

For mange er kjernen av problemet at det er nettopp den rikeste av alle parliamentsmedlemmene som maner britene til å ha is i magen.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg på Twitter:

20 år gamle Milly Grassom er fra Stirling i Skottland. Til daglig bor og studerer hun i den skotske storbyen Glasgow.

– Det er veldig frustrerende å høre statsministeren snakke slik, det viser komplett mangel på forståelse for hvordan dette vil påvirke folk. Spesielt gitt hvor mye penger Rishi Sunak har. Det viser bare at han ikke er i kontakt med majoriteten av britene, skriver hun på sms til ABC Nyheter.

Privatfly

Ifølge Sunday Times skal Sunak og hans kone, Akshata Murty, ha en formue på rundt 529 millioner pund. Det tilsvarer over 7 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

Før sin politiske karriere hadde Sunak høye stillinger i ulike investeringsfond, og Murty er arving til det multinasjonale indiske IT-selskapet Infosys.

I møtet mellom milliardæren og en befolkning der mange står knedypt i gjeld og galopperende levekostnader, har det oppstått flere kontroverser.

Sunak har blant annet fått kritikk for å spørre en hjemløs mann om han jobber i business, fly privatfly og helikopter til oppdrag, og å mane offentlig ansatte som krever mer lønn om å «anerkjenne den økonomiske konteksten vi befinner oss i».

Renten opp 13 ganger

Umiddelbart etter at Sunak tok over statsministerrollen bidro han til å roe ned finansuroen etter forløper Liz Truss’ famøse skatteplan. Men i tiden etter har den stigende inflasjonen hjemsøkt Downing Street 10.

Ifølge AP, har Sunak kranglet med fagforeninger som krever høyere lønn til sine rekordmange streikende medlemmer, samt kollegaer internt blant de konservative som vil følge Truss’ linje med skattekutt. Statsministeren har imidlertid stått hardt på at det er inflasjonskutt som er løsningen for den britiske økonomien.

For å stagnere økningen har Storbritannias sentralbank satt opp renten 13 ganger siden desember 2021. Siste økning skjedde torsdag forrige uke og førte styringsrenten opp på fem prosent.

Det har ført mange briter ut på dypt vann.

Forbruksvarer har steget markant i pris i Storbritannia de siste årene. Her fra en Tesco dagligvarebutikk i London. Les mer Lukk

Tenketanken National Institute of Economic and Social Research (NIESR) har regnet ut at den nye styringsrenten og dermed høyere lån vil gjøre at1,2 millioner britiske husholdninger går tomme for oppsparte midler i år. I mai meldte The Guardian at 700 000 husholdninger misligholdt leie- eller låne-betalingen måneden før.

Grassom har også merket de tunge tidene på lommeboken:

– Jeg har forsøk å kutte tilbake på å gå ut så mye og å kjøpe butikkenes egne merker framfor de store merkevarene.

Hun legger til: – Jeg har også venner som har slitt med å finne leiligheter innenfor deres budsjett siden leien har gått betraktelig opp de siste par årene.

Ikke fornøyde

Tiltak har blitt iverksatt. I oktober 2022 kom det en strømordning på plass som man regner med kan ha spart en typisk britisk husholdning for rundt 1500 pund frem til juni i år.

Andre tiltak har blant annet vært å kutte i drivstoffavgiften og gi en utbetaling av varierende størrelse til landets husholdninger.

Forrige fredag kom man også til enighet om hjelpetiltak for de som sliter med å betale ned på lånene sine.

Likevel mener mange, inkludert Grassom, at Sunak ikke evner å sette seg inn i vanlige folks problemer og at det ikke har blitt gjort nok for å lette på situasjonen.

– Myndighetene har ikke kommet med noen ekte løsninger på disse bekymringene, så det øker jo frustrasjonen og uroen, sier Grassom.

Sunaks siste intervju med BBC har gitt kritikerne vind i seilene.

For ordens skyld: Kilden, Milly Grassom, er medstudent av journalisten, og tidligere romkamerat.