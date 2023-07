Bjørnar Moxnes tatt for solbrille-tyveri: Rev lappen av brillene og la dem i bagasjen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble i juni tatt for tyveri av solbriller på Oslo lufthavn. Politiet mener han stjal med vilje, men Moxnes sier han glemte å betale.

Hendelsen fant sted i juni da Moxnes var på en privat reise. Ifølge Rødt-lederen vurderte han å kjøpe et par solbriller og satte dem på hodet.

– Da jeg skulle gå videre, glemte jeg i farta at jeg hadde dem med meg og gikk ut av butikken. Seinere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene, sa han til Romerikes Blad fredag ettermiddag.

Til VG fredag kveld innrømmer Moxnes å ha forsøkt å skjule tabben etter at han fant ut at brillene fortsatt lå i lommen hans, 10-15 minutter etter å ha forlatt butikken.

– Jeg fikk panikk og ble redd. Jeg ble redd for hvordan det ville se ut dersom jeg gikk tilbake til butikken. «Hva ville de tenke om meg, ville de tro meg», sier han til VG.

Moxnes forteller også om dette i et Facebook-innlegg fredag kveld.

«Og det er her jeg gjør en ny tabbe. Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen.», skriver han på Facebook.

Like etter skal han så ha blitt konfrontert av en vakt og spurt om brillene.

«Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene. Jeg betalte for brillene og har vedtatt forelegget på 3000 kroner som jeg mottok i dag.»

Med forsett

Rødt-lederen fikk et forelegg på 3000 kroner, som han har vedtatt. I forelegget står det at Moxnes tok solbrillene med forsett, som betyr at han tok dem med vilje:

«Politimesteren i Øst sikter med dette Bjørnar Moxnes […] for å ha brutt Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning», står det i forelegget, ifølge NRK.

Politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud sier at dette innebærer at han «har handlet med den nødvendige grad av viten».

Politiadvokat Elisabeth Kaspersen påpeker imidlertid til VG at alle som går ut av en butikk med ubetalte varer, blir antatt for å ha stjålet med forsett.

– Det høres verre ut enn det er. Forelegget tar ikke unntak for hendelig uhell. Har du tatt noe uten samtykke, så er det over, sier Kaspersen.

– Ingen partisak

Moxnes sier han betalte 1199 kroner for brillene etter at sikkerhetsvakten hadde tatt ham på fersken. Ifølge politiadvokat Gurandsrud er solbrillene av merket Hugo Boss.

– Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg. Jeg har jo gått ut av en butikk med briller uten å betale, så selv om det ikke var med vilje, er det ryddigst sånn, sier Moxnes.

Rødts partisekretær Reidar Strisland sier han ikke ser noen grunn til at partiet skal se nærmere på saken.

– Jeg stoler på det han sier, og ser ingen grunn til at dette skal behandles ytterligere av partiet, sier Strisland til NTB.