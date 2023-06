Wagner-soldater reddet av Putins piloter: Nektet å angripe, hevder militærbloggere

Russerne skal ha mistet et Mi-35 angrepshelikopter, et Ka-52 angrepshelikopter, tre Mi-8 elektroniske -krigshelikoptre, en Mi-8 transport og en Il-22M luftbåren kommandopost i kamper mot Wagner Gruppen, ifølge våpensporingssiden Oryx.

Mange har stilt spørsmål ved hvordan det var mulig for tusenvis av leiesoldater å forflytte seg mange mil i retning Moskva uten å møte motstand. Nå får russiske piloter noe av skylden.

Ifølge russiske militærbloggere skal piloter i det russiske flyvåpenet ha vegret seg for å angripe den store Wagner-styrken som var på vei for å konfrontere den russiske forsvarsledelsen i Kreml.

Les alt om krigen i Ukraina!

Kilder som Business Insider har vært i kontakt med forteller at flere av kampflyene, som fikk ordre om å eliminere kolonnen, skal ha vegret seg for å utføre oppdraget.

Piloter risikerer straffesak



– Når det gjelder pilotene som nektet å utføre ordren om å angripe kolonnen, er det også en trussel om å innlede straffesak, skriver en blogger, som går under navnet Romanov.

Han og en annen ikke navngitt blogger rapporterer patriotisk på Russlands side i krigen, men kommer også med kritiske innlegg om hvordan krigen utkjempes.

Romanov hevder at minst fire russiske flybesetninger skal ha nektet å adlyde ordre. Årsaken skal ha vært frykt for at et angrep kunne skade sivile kjøretøy i nærheten av kolonnen da den også beveget seg gjennom tett befolkede områder.

Mistet avanserte fly og helikoptre som Russland har få av



Dersom påstandene fra avisens kilder er korrekte, vil det være nok et alvorlig tilbakeslag for Putin og den russiske militærledelsen, og etterlater spørsmål om lojaliteten i deler av det russiske flyvåpenet.

Det kom likevel til harde kamper mellom Wagner-soldater og russisk luftstyrker da kolonnen sto bare 20 mil fra hovedstaden.

Ifølge våpensporingssiden Oryx, som dokumenterer tap på begge sider av frontlinjen, mistet Russland et Mi-35 angrepshelikopter, et Ka-52 angrepshelikopter, tre Mi-8 elektroniske -krigshelikoptre, en Mi-8 transport og en Il-22M luftbåren kommandopost.

– Dette er en av det russiske luftforsvarets verste dager

Dette er materiell som regnes som svært viktig for å nedkjempe ukrainske styrker.

– Dette er en av det russiske luftforsvarets verste dager, kommenterer oberstløytnant Joakim Paasikivi til Aftonbladet. Han karakteriserer de russiske tapene som et tungt slag for Russland.

– Det er høyt spesialisert personell med lang opplæringstid som har falt, sier Paasikivi.

Det russiske flyet, en Il-22, er et luftbårent kampkommandosenter som har muligheten til å speide med radar og deretter koordinere angrep med jagerfly og helikoptre. Flyet har en besetning på ti soldater som alle er spesialutdannet for denne type spesialoppdrag.

(Artikkelen fortsetter under video).

Video: Overgir seg: Slik lurer ukraineren den russiske soldaten

Your browser doesn't support HTML5 video. Overgir seg: Slik lurer ukraineren den russiske soldaten Les mer Lukk

Russiske grensevakter lot Wagner-kolonne passere



Det pågår også undersøkelser etter mistanke om at russiske grensevakter lot Wagner-kolonnen passere uhindret gjennom sjekkpunktene i stedet for å ta opp kampen mot de tungt bevæpnede styrkene, noe som trolig ville vært nytteløst uten store forsterkninger.

Dagen etter at det væpnede opprøret var over, og Wagner-kolonnen hadde gjort helomvending, holdt Putin en tale hvor han takket russerne for deres patriotisme under Wagner-opprøret.

Putin: – Dømt til å mislykkes



– Russerne sto samlet i fedrelandets skjebnetime. Samfunnet har tatt et tydelig standpunkt til støtte for grunnloven, sa Putin. Han sa også at russiske myndigheter traff «alle tiltak for å nøytraliserer faren», og at det væpnede opprøret uansett ville blitt slått ned, og var dømt til å mislykkes.

I ettertid er det kommet fram at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin kan ha hatt medhjelper dypt inn i den russiske makteliten. The New York Times meldte tidligere i uka at general Sergej Surovikin kjente til Prigozjins opprørsplaner på forhånd og at han kan ha hjulpet Prigozjin med planleggingen.

CNN: Surovikin var hemmelig VIP-medlem av Wagner Gruppen

Den uavhengige russiske avisa Moscow Times siterte onsdag kilder i det russiske forsvarsdepartementet på at Surovikin var pågrepet.

Fredag skriver CNN at den russiske generalen Sergej Surovikin var hemmelig VIP-medlem av Wagner Gruppen, ifølge dokumenter CNN har fått tilgang til. Det er fra tidligere kjent at Surovikin og Prigozjin har hatt nære forbindelser, blant annet under krigen i Syria, og senere under de langvarige kampene om Bakhmut i Øst-Ukraina.

Flere medier skriver nå at Putin trolig vil gjennomføre utrenskinger for å sikre seg lojalitet blant sine medarbeidere. Wagner-marsjen kan tyde på at lojaliteten slår sprekker.

– Åpen krig mellom de såkalte «tårnene» i Kreml

Ifølge en talsperson for Main Intelligence Directorate (HUR), Andrii Cherniak, pågår det en stor og dyp konflikt i Kreml mellom Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) og det russiske forsvarsdepartementet.

– I følge våre estimater er det allerede en åpen krig mellom de såkalte «tårnene» i Kreml, som vil resultere i fysisk likvidering av lederne av de konkurrerende fraksjonene, sier Cherniak til RBC Ukraine, skriver Sky News.

Wagner-opprøret skal ha avslørt svakheten til Vladimir Putin og oppmuntret russiske eliter, både militært og politisk, til å kjempe mot hverandre om makten.