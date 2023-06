Hvor er de russiske generalene Valerij Gerasimov og Sergej Surovikin?

Fem dager etter at tusenvis av soldater fra Wagner-gruppen marsjerte mot Moskva, har to av Vladimir Putins viktigste generaler sunket i jorden.

Selv om det kan være naturlige årsaker til at de to høyprofilerte generalene har vært fraværende i mediebildet etter det væpnede opprøret, vekker det oppsikt at de ikke har vært på banen etter det mest dramatiske døgnet i Russland på flere tiår.

Nyhetsbyrået Reuters skriver torsdag formiddag: «Hvor er de russiske generalene Gerasimov og Surovikin etter Wagner-opprøret?»

Avhører offiserer for å avklare lojalitet



Onsdag kveld skrev The Moscow Times at den russiske generalen Sergej Surovikin var pågrepet, med henvisning til kilder i det russiske forsvarsdepartementet. Den angivelige arrestasjonen ble også nevnt av en militærblogger, mens andre krigskorrespondenter rapporterte om avhør av høytstående offiserer for å kartlegge deres lojalitet.

Tidligere samme dag meldte The New York Times at Wagner-gruppen skal ha fått hjelp fra innsiden av Putins maktapparat før de la ut på den væpnede marsjen mot Moskva.

Ifølge den amerikanske storavisen skal Surovikin både hatt kjennskap til opprørsplanene, og trolig bistått Prigozjin med planleggingen, med henvisning til amerikanske etterretningskilder. Russiske myndigheter avviste disse påstandene.

Hva skjer i kulissene?



Nå svirrer ryktene om mulige arrestasjoner og fengsling av en av generalene, skriver Reuters. Mens forsvarssjef Sergej Sjojgu har gjennomført flere offisielle oppdrag, har det vært helt stille rundt generalene Valerij Gerasimov og Sergej Surovikin.

Det kan tyde på noe uvanlig skjer, men det er ikke kommet meldinger som kan avkrefte eller bekrefte at minst en av disse er mistenkt eller pågrepet.

Torsdag melder Reuters at Dmitrij Peskov lot være å svare på spørsmål fra journalister om hvor Surovikin oppholder seg.

Ifølge Wall Street Journal skal Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin ha planlagt å kidnappe militærledelsen i Moskva, inkludert forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB skal ha fått informasjon om planene noen dager i forkant, og skal ha satt inn tiltak for å avverge dette.

Et bombenedslag i Kreml

De to generalene er ikke hvem som helst i Russlands militære ledelse. Gerasimov (67) er øverste leder for Russlands krig i Ukraina. Ifølge vestlige militæranalytikere er han én av tre i Russlands maktelite som har tilgang på landets «atomkofferter».

Surovikin, også kalt «General Armageddon», er nestkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina. Dersom det viser seg at disse har stått i ledtog med Prigozjin, vil det være et bombenedslag i Kreml, og et alvorlig og utilgivelig svik mot Putin.

Ifølge Rybar på russiske Telegram, skal en utrenskning allerede være i gang for å luke ut utro tjenere og personer som manglet besluttsomhet da Wagner Gruppen marsjerte mot Moskva.

– En av Russlands dyktigste

Valerij Gerasimov skal sist ha vist seg offentlig lørdag. Da dukket han opp i en video som appellerte til Prigozjin om å stanse mytteriet. Gerasimov skal ha fremstått sliten, og det var uklart om han snakket under tvang. Han skal ha opptrådt i uniform, men uten å være ikledd sine militære utmerkelser.

– Hvis vrakingen av Surovikin er sant, kan være mer destabiliserende for Russlands krigsinnsats enn lørdagens mytteri. Han er en av Russlands dyktigste befal, sier Lawrence Freedman, professor i krigsstudier ved King's College i London, ifølge The Guardian.

– Surovikin deler forakten for Sjojgu og Gerasimov

Han tolker rapportene om Surovikins mulige kjennskap til opprøret som en forklaring på den mangelfulle militære reaksjonen for å stanse Prigozjin.

– Vi vet at det er uenighet om hvordan krigen utkjempes, og jeg mistenker at Surovikin deler forakten for amatørheten til Sjojgu og Gerasimov. Alt avhenger av hva du tror Prigozjin prøvde å oppnå. Surovikin kunne ha vært opptatt av endring i den høyere kommandokjeden, men han ville ikke ha vært involvert i et kupp, som jeg heller ikke tror var Prigozjins opprinnelige intensjon, uttaler Freedman.

Putin har foreløpig ikke kunngjort endringer hverken i den militære eller politiske ledelsen.