Frankrike rystes etter tenåringsdrap: – Ser ut som en krigssone

Rådhuset i Ile-Saint-Denis, som ligger nord for Paris, har delvis blitt brent under protestene natt til 29.juni, 2023.

Natt til torsdag ble 180 personer arrestert i voldelige protester etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har gitt nytt liv til debatten om politivold i Frankrike.

Tirsdag morgen ble en 17-åring, identifisert som Nahel M., stanset for brudd på trafikkreglene mens han kjørte en gul Mercedes i Nanterre, en forstad til Paris. Ifølge franske medier antydet politiet først at tenåringen kjørte bilen sin mot dem i den hensikt å skade dem, men denne versjonen ble raskt motsagt av en video som sirkulerte på sosiale medier, og som ble bekreftet av franske nyhetsbyråer, skriver The Guardian.

Opptakene viser to politimenn som står ved siden av en stillestående bil. En av dem retter våpenet sitt mot sjåføren mens en stemme sier: «Du kommer til å få en kule i hodet». Deretter ser det ut til at politimannen skyter mens bilen sakte kjører av gårde.

Til tross for hjelp fra nødetatene døde Nahel M. kort tid etter av skuddskader i brystet.

Politimannen som skjøt og drepte 17-åringen, er pågrepet og siktet for hendelsen. Det melder nyhetsbyrået AFP torsdag ettermiddag.

Se videoen som ryster Frankrike:

17-åring skutt: — Utilgivelig

Store reaksjoner

Drapet har skapt forargelse i Frankrike og flere prominente kjendiser har fordømt drapet på Twitter:

«Jeg er lei meg for mitt Frankrike», tvitret Kylian Mbappé, kaptein på det franske herrelandslaget i fotball og spiss i Paris Saint-Germain.

Skuespilleren Omar Sy, kjent for sin rolle i filmen «De urørlige» og TV-serien «Lupin», skrev på Twitter: «Jeg håper at rettferdighet verdig navnet vil hedre minnet om dette barnet».

Onsdag kalte Macron skytingen av tenåringen «utilgivelig».

– Det finnes ingen unnskyldning for politibetjenten som skjøt 17-åringen, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Videre sa presidenten at saken ryster hele landet, og han uttrykte respekt og medfølelse for familien til den 17 år gamle gutten.

– Dette ser ut som en krigssone

Hendelsen har også ført til voldelige protester i flere byer i Frankrike. I Nanterre, der 17-åringen ble skutt, ble søppelbøtter stukket i brann, og det ble avfyrt fyrverkeri. Demonstranter skjøt fyrverkeri mot politiet, satte fyr på biler i forstedene rundt Paris. Det var også uroligheter i Toulouse, Amiens, Dijon, St Etienne og utenfor Lyon. Flere rådhus og politistasjoner har også blitt satt fyr på, skriver The Guardian.

Biler som brenner under sammenstøt mellom politiet og demonstranter in Toulouse, Frankrike 28.juni 2023.

I regionen Essonne sør for Paris tente en gruppe mennesker på en buss etter å ha tvunget alle passasjerene til å gå av, opplyser politiet.

I følge innenriksminister Gérald Darmanin ble 180 personer arrestert og 170 politimenn ble skadet som følge av de voldelige protestene i løpet av natten i Frankrike, skriver Le Parisien. Dermanin har også kunngjort at 40 000 politimenn skal mobiliseres torsdag kveld i frykt for nye voldelige opptøyer.

Torsdag morgen rapporterer BBC om at gatene i Nanterre er fulle av biler som er brent, knust og snudd opp ned. På bakken ligger knust glass og flere søppelkasser brenner fortsatt. Mens myndighetene begynner å rydde opp i gatene torsdag morgen, går en lokal beboer forbi og sier til en nabo: «Dette ser ut som en krigssone».

Torsdag formiddag ble det også kjent at politimannen som skjøt tenåringen er under etterforskning. Han er fra før siktet for uaktsomt drap.

Debatt om politivold

Skyteepisoden er en del av en lang rekke klager på det franske politiet bruk av makt, som har blitt beskyldt for å være unødvendige brutale, særlig i Paris' fattige forsteder, der det ofte bor mennesker med innvandrerbakgrunn.

Menneskerettighetsgrupper hevder at det finnes systematisk rasisme i franske politimyndigheter, noe Macron tidligere har avvist, skriver The Guardian.

Nyhetsbyrået Reuters har funnet ut at et flertall av ofrene for politiets dødelige skyting i forbindelse med trafikkontroller siden 2017 var svarte eller arabere.

Arbeidere feier opp restene av en brent trikk som ble ødelagt under demonstrasjonene natt til 29.juni 2023, i Clamart, sørvest for Paris.

Flere er nå bekymret for at opptøyene kan utvikle seg eller vare over lengre tid, skriver Le Monde. I 2005 utløste drapet på to unge gutter – som ble drept mens de gjemte seg fra politiet – flere ukers uroligheter, og Frankrike erklærte unntakstilstand etter at over 9000 kjøretøyer og dusinvis av offentlige bygninger og bedrifter ble satt i brann. Rundt 6000 mennesker ble arrestert som følge av protestene den gang.