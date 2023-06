UD-veteran: Hvis ikke Putin stoppes nå, vil dette bare rulle videre

Ekspedisjonssjef i UD, Knut Hauge, omtaler krigen som en enorm tragedie for Ukraina, en krise for hele Europa, og en eksistensiell krise for Russland.

– Det russiske regimet er i dag mer ustabilt og skjørt enn det man kan få inntrykk av. Det er ikke bare jeg som ser at dette kommer til å ende dårlig for Russland. Det erkjenner også den russiske eliten.

Det sier mangeårig ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Knut Hauge.

Etter 43 år som Russland-ekspert går 69-åringen av med pensjon. Under vekslende regjeringer og utenriksminister har han gitt sine råd og analyser av verdenssituasjonen.

I et sjeldent intervju har han uttalt seg i VG. Men denne gang er det utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som stiller spørsmålene.

– Det må settes tydelige røde linjer

Hauge har fulgt utviklingen i det tidligere Sovjetunionen, og senere Russland, svært tett. Det han nå er vitne til etter at Putin ga ordre om fullskala krig mot Ukraina, bekymrer ham stort.

Den avtroppende ekspedisjonssjefen ser ingen tegn til at Putin lar seg stoppe med nye appeller, diplomati, forhandlinger eller andre forsøk på politiske løsninger.

– Aggresjon må derfor stoppes med makt. Hvis ikke mannen stoppes nå, vil dette bare rulle videre. Så våpenstøtten til Ukraina må fortsette. Og det må settes tydelige røde linjer. Det nåværende regimet er overhodet ikke interessert i noen avtale om å re-integrere Russland i Europa, mener Knut Hauge.

– Dagens situasjon i Russland kan ikke vare

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sammen med ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Knut Hauge, i vandrehallen i Stortinget, i forkant av forsvarsministermøtet i Nato. Bildet er tatt ni dager før Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina.

Han omtaler krigen som en enorm tragedie for Ukraina, en krise for hele Europa, og en eksistensiell krise for Russland. Selv trodde han Russland ville vinne krigen i løpet av tre dager. I stedet går krigen nå inn i sin 17. måned.

– Det er veldig vanskelig å se en positiv vei ut. Men vi aner ikke hva som vil skje videre. Det vet heller ikke russerne. Det vi vet, er at dagens situasjon i Russland ikke kan vare, sier Hauge til VG.

«Putin er blitt svekket»

Spørsmålet er hvor svekket Putin er etter de høydramatiske 36 timene i helgen. Dersom Wagner-sjef Prrigozjin hadde medhjelpere på innsiden av Kreml, noe mye tyder på etter at The New York Times viste til kilder som hevdet at en russisk general trolig var innblandet, står Putin også overfor indre fiender.

«Det er sterke argumenter for at Vladimir Putin er blitt svekket av Prigozhins væpnede opprør. For første gang på 23 år vil mange russere ha våknet lørdag morgen og lurt på om presidenten deres fortsatt hadde kontroll», skriver stipendiat i Russland og Eurasia-programmet ved Chatham House, Samantha de Bendern, i The Guardian.

Hun mener Putin mangler troverdighet etter først å ha kunngjort at forrædere ville bli straffet, før han kort tid senere sa at anklagene mot Prigozhin ble henlagt, og han fikk fritt leide til Belarus.

«Dette indikerer at Putin måtte gi innrømmelser til Prigozhin. (...) Den eneste måten å forstå hva som har skjedd de siste dagene, er å se hendelser gjennom prisme av en feide mellom kriminelle gjenger der hver mafiaboss har så mye innflytelse over den andre at maktbalansen lett kan vippe begge veier», skriver de Bendern.