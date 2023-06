Stortingsflertall vil ha forklaring på kjøp av tog som ikke er tilpasset rullestolbrukere

NTB

Et stortingsflertall ønsker en forklaring fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på det omstridte kjøpet av fjerntog som ikke er universelt utformet.

Norske tog tildelte i februar Stadler en kontrakt på 8 milliarder kroner for kjøp av 17 nye fjerntog. Togene skal settes i produksjon i 2024 og kommer til Norge for testing i 2025.

Men innkjøpet har vakt sterke reaksjoner fra flere hold etter at det kom fram at togene ikke er universelt utformet, slik at rullestolbrukere må løftes om bord ved hjelp av heis og er avhengig av assistanse.

– Det er fullstendig uholdbart å i det hele tatt tenke på å kjøpe tog som ikke er universelt utformet i 2023, sier samferdselspolitisk talsperson Mona Fagerås i SV til TV 2.

Nå har et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti og MDG har nå sendt statsråden et brev med åtte konkrete spørsmål om prosessen rundt togkjøpet.

Norges Handikapforbund er glad for at stortingsflertallet reagerer, mens statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet sier at de nye fjerntogene er de mest kompliserte toganskaffelsene noensinne, men lover at stortingspartiene skal få svar på alle sine spørsmål.