Erna Solberg om økonomi-bekymringene: – Får klump i magen

Høyre-lederen føler med nordmenn som nå opplever trangere økonomiske tider.

Onsdag la Høyre-ledelsen frem en egen rapport om hvordan partiet ønsker å håndtere fattigdom og økte forskjeller når alt har blitt dyrere.

– Se for deg foreldre som må si nei til at barna skal være med på ting vennene får være med på. Fotballturneringer, korpsturer eller andre ting som koster penger. Jeg får klump i magen av å tenke på det, sier Solberg til VG.

Ferske tall fra forbrukerinstituttet SIFO viser at 18 prosent av norske husstander opplever økonomiske utfordringer. 15 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier de i tillegg sover dårlig om nettene som følge av de økonomiske bekymringene.

Største innhugg i lommeboka

SIFO-tallene viser at en fjerdedel av alle husholdningene i Norge opplever at økte bokostnader står for det største innhugget i privatøkonomien.

– Jeg tror mange av de som er i etableringsfasen nå, ikke hadde sett for seg at renten skulle øke så mye, og så raskt da de tok opp boliglånet sitt. Samtidig ser vi at leieprisene er rekordhøye, og at veien inn på boligmarkedet bare blir lenger for dem som ikke er der. Du klarer ikke spare til egenkapital hvis hele bufferen din går til økt husleie, sier Solberg til VG.

I forbindelse med Høyres oppsummerende pressekonferanse onsdag la partiet frem sin politikk i møte for å møte disse utfordringene.

Der fremmer de skattekutt for alle med moderate og lave inntekter.

– Helt konkret vil vi la en familie på fire beholde 8000 kroner mer av egne penger, sier Solberg.

– Kaster norsk landbruk under bussen

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) er ikke imponert over Høyre og Erna Solbergs forslag om å lempe på importvernet.

De ønsker også at importvernet lettes, noe som også vil være i tråd med forslaget fra Konkurransetilsynet.

Det siste forslaget får ikke gehør hos landbruks– og matminister Sandra Borch (Sp).

– Det Erna gjør er å kaste norsk landbruk under bussen, sier hun til VG.

Hun mener å lempe på importvernet vil være kroken på døra for norsk landbruk og åpne døra for massive industrilandbruk.