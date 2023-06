Støre om utnevnelsen av Jaffery: Et spennende og enkelt valg

Det var et spennende og egentlig ganske enkelt valg, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om utnevnelsen av Lubna Jaffery som ny kulturminister.

– Det er en stor glede under disse omstendigheter å ønske velkommen Lubna som statsråd, sa Støre på en pressekonferanse onsdag.

Han fortalte at Jaffery egentlig var på vei til Danmark for å delta på Roskilde-festivalen, men hun måtte altså droppe disse planene for å bli medlem av regjeringen.

– Jeg har sett hvordan du brenner for hverdagen til de vi skal jobbe for, sa Støre.

Han viste til Jafferys lange fartstid i politikken.

– Lubna kjenner sektoren godt og kommer til å fortsette arbeidet Anette satte i gang, men vi kommer til å få en ny inngang til det, sa Støre.

Han takket også Anette Trettebergstuen for en viktig og solid innsats.

Grundig prosess

Støre presiserte at det har vært en grundig prosess om habilitetsspørsmål før utnevnelsen av Jaffery som ny kulturminister.

– Det har det vært en grundig prosess på. Jeg har i min samtale med Lubna stilt grunnleggende spørsmål om hun er uavhengig, ikke har bindinger, at det ikke er uoppgjorte ting, sier Støre.

– Hun har også vært i samtaler med Statsministerens kontor. De har vært gjennom regelverket, og jeg opplever at det er noe Lubna har et bevisst forhold til, legger han til.

– Kan være krevende

Lubna Jaffery ble onsdag utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister etter Anette Trettebergstuen, som forrige uke trakk seg fordi hun hadde brutt habilitetsreglene

– Det kan være krevende noen ganger å vite om man er habil eller inhabil, men når man har konstatert at man er inhabil, er det egentlig ganske enkelt, sa Støre på en pressekonferanse etter utnevnelsen.

Han la til at det etter oppmerksomheten om habilitet forrige uke ble sendt ut en påminnelse til alle departementene.