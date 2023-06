NTB

Når Lubna Jaffery blir ny kulturminister, er det også utnevnt ny statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Even Aleksander Hagen er utnevnt som statssekretær for Jaffery. Mari Hansen Ingleson blir politisk rådgiver for ny kultur- og likestillingsministeren.

Even Eriksen er samtidig utnevnt som statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, med virkning fra 14. august.