Brenna foreslo Huitfeldt som styremedlem

NTB

I 2020 foreslo daværende fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna, sin politiske mentor Anniken Huitfeldt til styremedlem i et bomselskap.

– I forbindelse med at Viken skulle spille inn navn til styret i Vegfinans, gjorde jeg en muntlig vurdering av min habilitet overfor Anniken Huitfeldt, i samtale med administrasjonen i fylkeskommunen. Konklusjonen var at jeg var habil, sier Brenna til Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for Brennas innstilling av Huitfeldt var at Viken måtte finne et nytt styremedlem, gjerne en kvinne, til bomselskapet.

Før Brenna foreslo Huitfeldt, hadde navnet hennes vært nevnt i et møte i den administrative ledergruppen, hvor Brenna var til stede. I møtet ble mulig inhabilitet mellom de to Jessheim-politikerne diskutert, og Brenna skal ha orientert om relasjonen.

5. oktober 2020 ble Anniken Huitfeldt valgt inn som styremedlem i Vegfinans, men hun sa fra seg 50.000 kroner i honorar.

På spørsmål om hvordan Huitfeldt beskriver forholdet til Brenna, svarer hun at de har jobbet mye sammen, men tilhører ulike generasjoner og er ikke i samme vennegjeng.

På spørsmål om hvor nære de to er, svarer Brenna:

– Det stemmer at jeg kjenner Anniken etter å ha vært i samme parti i mange år. Det var også grunnen til at vi gjorde en vurdering, sier Brenna.