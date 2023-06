To nye navn spilt inn til ny kulturminister

NTB

Agder Ap har spilt inn Mette Gundersen, og Aps ressursgruppe for funksjonshemmede har spilt inn Tove Linnea Brandvik som ny kulturminister, ifølge NRK.

Gundersen kommer fra Kristiansand og var inntil nylig statssekretær i Samferdselsdepartementet. Nå er hun regionleder i LO Agder.

Tidligere stortingsrepresentant og Lindås-ordfører og nå leder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er spilt inn som kandidat av Aps ressursgruppe for funksjonshemmede, ifølge NRK.

Fra tidligere er det kjent at Rogaland Ap har spilt inn Hadia Tajik som kandidat til ny kulturminister, og at Ap-ordførere i Telemark har spilt inn Skien-ordfører Hedda Foss Five.