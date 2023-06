Telemark-ordførere vil ha Hedda Foss Five som kulturminister

NTB

Ordførerne Bengt Halvard Odden i Hjartdal og Robin Kåss i Porsgrunn foreslår Hedda Foss Five (Ap) til jobben som ny kulturminister.

Foss Five er i dag ordfører i Skien.

– Det er trist at Trettebergstuen trekker seg, men det er slikt som skjer, og da er det viktig å være på ballen, sier Odden til Telemarksavisa.

Han sier at Foss Five har vist stor interesse for kulturfeltet, blant annet med Ibsen og ikke minst friluftsliv og folkehelse.

– Dette er overraskende, men samtidig veldig, veldig hyggelig, sier Skien-ordføreren selv til avisen.

Også ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn støtter forslaget.

– Hedda har jobbet svært hardt og godt innenfor disse feltene, og jeg vet at hun ville bli en glimrende statsråd. Hedda er ikke så kjent nasjonalt og er ikke med i stortingsgruppa, men jeg tror at nettopp hennes lokale erfaring vil være en stor styrke for regjeringen, sier nabobyens ordfører til NTB.

Foss Five gir seg som ordfører i Skien til høsten.