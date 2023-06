Rogaland Ap vil ha Tajik som ny kulturminister

Hadia Tajik (Ap) gikk av som arbeids- og integreringsminister i mars 2022. Hennes eget lokallag ønsker nå at hun skal ta over kulturministerposten etter Anette Trettebergstuen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB Magnus Fossen

Rogaland Arbeiderparti ønsker at Hadia Tajik skal ta over for Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister.