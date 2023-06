Høyre- og Frp-byks på Fellesforbundet-måling

NTB

Mens Senterpartiet er på vikende front, gjør imidlertid både Høyre og Frp det godt blant Fellesforbundets medlemmer

Tallene fra Ipsos viser at det blåser en blå vind over Fellesforbundet, skriver Frifagbevegelse.no.

For Høyres del har partiet steget fra 12 til 22 prosents oppslutning på to år. Fremskrittspartiet har i samme periode steget fra 9 prosent til 16 prosents oppslutning. For de øvrige partiene på høyresiden, er tallene heller lave, og både Venstre og KrF har en oppslutning på mellom 1 til 2 prosent. Også MDG har samme oppslutning.

Senterpartiet har gått fra 30 prosents oppslutning til 7 prosent. Det betyr at den rødgrønne siden bare så vidt ligger over 50 prosents oppslutning i perioden fram mot årets kommunevalg. Arbeiderpartiet har holdt seg noe mer stabilt og får 30 prosents oppslutning, ned 2 prosentpoeng fra sist måling.

Rødt er det partiet på venstresiden med størst økning og har steget fra 6 prosent til 9 prosent. SV har gått ned fra 5 prosent til 4 prosent.

Det nye partiet Industri og Næringspartiet (INP) ligger på 4 prosent.

For to år siden lå støtten til venstresiden blant partiets medlemmer på 74 prosent. I år ligger den på 51 prosent.

Undersøkelsen baserer seg på svarene fra 1200 yrkesaktive medlemmer i Fellesforbundet.