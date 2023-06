Ekspert om Tonje Brenna og Hadia Tajik: – Diametrale motsetninger

Tonje Brenna roses for håndteringen i saken om habilitet. Hun kommer vesentlig bedre ut enn det Hadia Tajik gjorde i pendlerboligsaken, ifølge eksperter.

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

– Jeg har håndtert habilitet for seint og for dårlig. Det har ført til at jeg har gjort flere feil. Det er alvorlig, og det beklager jeg, sa Brenna på et pressemøte tirsdag formiddag.

– Diametrale motsetninger

I fjor trakk Hadia Tajik seg som arbeidsminister og Ap-nestleder etter en omstridt pendlerboligsak.

Retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, mener det er store forskjeller i hvordan de to Arbeiderparti-politikerne håndterte sakene.

– Der hvor Brenna var rask, var Tajik sen. Der Brenna var åpen, var Tajik lukket. Brenna innrømmet skyld, mens Tajik nektet skyld så lenge som mulig. Det er diametrale motsetninger, konkluderer Ringdal overfor ABC Nyheter.

– Tajik hadde mange gode poeng

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, deler synet til Ringdal.

– Brenna har utvilsomt klart seg best fordi hun har sluppet, og ser ut til å slippe, å bli et symbol på rot-saker om egen økonomi og habilitet. Tajik hadde mange gode poenger i sitt oppgjør med pressen. Ulempen for henne var at mediedekningen i en sak hun ikke kunne komme godt ut av omdømmemessig, kanskje fikk ekstra oppmerksomhet på grunn av håndteringen og derfor dro unødig ut, sier han til ABC Nyheter.



Tajik gikk blant annet hardt ut mot Aftenposten i et Facebook-innlegg mens hun fortsatt var statsråd. I radioprogrammet «Politisk kvarter» på P2 omtalte hun det som en «presseskandale».