Tonje Brenna hylles: – En genistrek

Unnskyldningen til kunnskapsminister Tonje Brenna er perfekt gjennomført, mener ekspert. Likevel har glansbildet «fått flekker».

Retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, hyller Brennas håndtering.

– Det er en interessant sak. Ikke minst fordi unnskyldningsstrategien er perfekt gjennomført, og det er grunnen til at dette bare blir en ripe i lakken. Hun har gjort en feil, hun oppdaget den selv og hun er proaktiv, sier han til ABC Nyheter.

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Se video: Retorikkekspert: – Der Tajik var sen, var Brenna rask

Beklaget

Lederen for kontrollkomiteen på Stortinget, Høyres Peter Frølich, opplyste tirsdag at Brenna selv varslet ham om saken. Ringdal mener det var et lurt grep av Brenna.

– Det var en aldri så liten genistrek. Dermed skaffer hun seg kontroll og en alliert, i stedet for en fiende. I tillegg kjører hun full runde i mediene og legger seg så flat som det er mulig å gjøre, mener retorikkeksperten.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal roser Tonje Brenna for håndteringen av habilietssaken. Les mer Lukk

Brenna utnevnte Elgesem til styremedlem av Wergelandsenteret i mai i år. På et pressemøte tirsdag formiddag sa hun at hun først 16. juni kom til erkjennelsen av at hun hadde vært inhabil i forbindelse med valget at lagdommer Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig, og det beklager jeg, sa Brenna tirsdag.

Ringdal mener formidlingen til Brenna var effektiv.

– Hun har en form som fungerer. Stilen, teksten og blikket var bra. Det som kan bli fullstendig krise, er hvis en sak til dukker opp. Da velter alt. Men Brenna kan ta sommerferie og slappe av. Hun tok brodden fra de som kunne stukket henne.

– Enda en i den uendelige rekken av tabbefolk

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, mener Brenna har håndtert saken fullstendig etter læreboken.

– Hun har lagt alle kort på bordet, får vi tro, og da slipper hun jakten på stadig nye avsløringer og det å bli drevet fra skanse til skanse. Så har hun jo i tillegg styrt prosessen fram til nå. Men nå er det mer utenfor hennes kontroll, så viss nye ting dukker opp, blir alt vanskeligere.

– Tror du saken får noen konsekvenser for Brenna?

– Saken svekker henne, men river ikke henne ned. Hun var et friskt pust og representerte noe nytt. Nå blir hun enda en i den uendelige rekken av tabbefolk i Arbeiderpartiet. Jeg trodde hun var en veldig ryddig person i tillegg til sin folkelige forankring, den opplagte tronfølgeren. Det bildet har fått flekker.

Tuastad mener Brenna var den klart mest aktuelle lederkandidaten i Arbeiderpartiet etter Jonas Gahr Støre. Dette har nå snudd, mener han.

– Nå er det mer åpent om hun eller Jan Christian Vestre er best egnet den dagen Støre trekker seg, sier han.